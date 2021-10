Di Meco : « Il faut que Neymar redevienne un joueur de foot »

Depuis le début de la saison, Neymar est dans le dur sous le maillot du PSG. Le Brésilien (29 ans) a participé à huit matches toutes compétitions confondues pour un but et deux passes décisives. Sur le terrain, il a du mal à se trouver dangereux. Beaucoup d’observateurs n’ont pas compris qu’il ne sorte pas en premier lors du Classico après l’expulsion d’Achraf Hakimi. Eric Di Meco va plus loin et explique que le numéro 10 parisien devrait commencer les matches sur le banc.

« Normalement, un mec comme ça devrait pouvoir aller sur le banc. Mais dans le football aujourd’hui, j’ai l’impression que ce n’est plus possible. Qu’on m’explique pourquoi ce n’est pas possible quand tu es Neymar et que tu n’es pas bon et pas concerné de le mettre sur le banc, expose l’ancien défenseur sur RMC. Contre Marseille, d’après moi, il n’était pas apte à jouer. Je l’ai trouvé tellement en difficulté sur les accélérations dimanche soir, que pour moi ce n’est pas rationnel. Il ne peut pas jouer au football. Il a un problème physique et quand c’est le cas tu ne mets pas le mec sur le terrain. Je pense que ça lui ferait du bien. C’est compliqué de le mettre sur le banc. Mais je pense qu’il faut qu’il se soigne, le laisser un peu à la maison, le mettre un peu au frais. Faire en sorte qu’il se remette au football. Il faut qu’il redevienne un joueur de foot.«