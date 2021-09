Anelka : « Le PSG, le club d’Europe que tout le monde kiffe »

Demain soir, le PSG affronte Manchester City dans le cadre de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Un match spécial pour Nicolas Anelka, qui a joué dans les deux clubs. Formé à Paris, l’ancien attaquant a joué trois ans avec le maillot Rouge & Bleu (1996-1997, 2000-2002, 69 matches, 19 buts) et trois ans à City (2002-2005, 103 matches, 45 buts). À la veille de ce choc, Anelka a évoqué l’évolution de son club formateur.

« C’est devenu un très gros club et une marque mondiale. Ce qui n’était pas le cas avant les Qatariens. Quand Messi a signé, c’était extraordinaire. Le faire venir ici signifie que le PSG est passé devant tous les autres. C’est le club d’Europe que tout le monde kiffe, assure l’actuel consultant RMC dans un entretien accordé au Parisien. Qu’est ce qui lui manque ? Le titre européen. La pression est énorme car maintenant tout le monde se dit qu’avec Messi, c’est presque gagné. Mais le foot ce n’est pas juste empiler les stars. Et cette équipe a besoin de temps pour bien s’entendre, notamment les attaquants. Cela ne se fait pas en trois matches et ça dépend aussi de ce que les gars ont en tête.«

Dans cette interview, Nicolas Anelka a évoqué la MNM. Et pour lui, Kylian Mbappé doit être le patron de l’attaque. « Au Barça, c’était tout le monde pour Messi. À Paris, c’était tout le monde pour Neymar et Mbappé. Maintenant, il faut mélanger tout ça et partager. Les autres joueurs sont prêts à bosser pour ces trois. Mais eux doivent s’entendre. Pour moi, Mbappé doit être le patron de l’attaque car il est en pointe. Neymar lui donne les ballons. Messi était aussi le buteur à Barcelone mais là, il doit servir Mbappé. Car le numéro un, c’est lui. À chaque match depuis le début, c’est lui qui fait la différence. Il est là depuis cinq ans et cela se respecte. C’est donc à Messi de le comprendre.«