Al-Khelaïfi “impatient de voir l’équipe du PSG marquer l’histoire pour tous ses supporters”

C’est un jour historique pour le PSG. Après avoir signé un contrat de deux ans, avec une année supplémentaire en option, Lionel Messi est présenté aux médias et au public au Parc des Princes ce mercredi matin. En introduction, le président du Paris Saint-Germain va prendre la parole. Nasser al-Khelaïfi a déjà commencé à faire part de sa joie.

“Je suis ravi que Lionel Messi ait choisi de rejoindre le PSG et nous sommes fiers de l’accueillir à Paris, avec sa famille”, a déclaré Nasser al-Khelaïfi dès hier dans un communiqué. Il n’a pas caché sa volonté de continuer à évoluer au plus haut niveau et à remporter des trophées. L’ambition du Club est bien entendu identique. L’arrivée de Leo au sein de notre équipe de classe mondiale confirme la pertinence et la réussite de notre recrutement. Avec notre remarquable entraineur et son staff, je suis impatient de voir notre équipe marquer l’histoire pour tous nos supporters à travers le monde.”