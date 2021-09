Paredes : « C’est une autre atmosphère avec nos supporters »

Le PSG affronte demain Manchester City dans le cadre de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Un remake de la demi-finale de la saison dernière. Pour Leandro Paredes, ce match de demain sur la pelouse du Parc des Princes aura un sentiment de revanche. « Sans aucun doute, assure le milieu de terrain dans une interview accordée à PSG TV. Comme ce fut le cas l’année dernière face au Bayern qui nous avait battu en finale de la Champions League quelques mois auparavant et que nous avions ensuite dû affronter en quart de finale. Nous avons une revanche à jouer.«

L’international argentin s’est ensuite penché sur le type de match qui va attendre le PSG. « Nous allons affronter une très bonne équipe qui nous a éliminés la saison dernière. Ça nous a fait beaucoup de mal parce qu’on avait fait une bonne première période dans les deux matches. Je pense que nous avions bien joué mais nous avons été éliminés. Nous ferons donc tout demain pour que le résultat nous soit favorable cette fois-ci.«

L’ancien de Boca Juniors a aussi évoqué la notion de souffrance. « Oui, c’est important de savoir souffrir. Je pense qu’il y a des moments de souffrance dans chaque match. Nous sommes prêts à souffrir. L’important est de souffrir ensemble, de souffrir de la meilleure façon possible, en groupe, en équipe. Je pense que nous le faisons de la meilleure manière possible.«

Leandro Paredes a enfin eu un mot pour les supporters, qui sont de retour dans les stades depuis le début de la saison. « Cela me rend très heureux de revoir les gens au stade. Les supporters nous soutiennent énormément et c’est une autre atmosphère avec eux. C’est très bien pour nous, pour eux et pour réaliser des grandes choses ensemble.«