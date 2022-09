Le PSG s’est facilement imposé face au FC Nantes ce samedi sur la pelouse du Stade de la Beaujoire et prépare de la meilleure des manières son premier match de Ligue des Champions face à la Juventus. Si les Parisiens ont assuré sur le terrain, ils ont néanmoins eu des sueurs froides lorsque Vitinha a été obligé de laisser sa place à la demi-heure de jeu, suite à un tacle violent de Fabio (qui lui a valu d’être exclu). Selon les informations de L’Équipe, les examens ont néanmoins été rassurants et le joueur pourrait finalement tenir sa place face aux Turinois ce mardi. Ce qui pourrait ne pas être le cas pour un ancien de la maison…

Di Maria sorti à la mi-temps « par précaution » selon son coach

Touché par quelques pépins physiques depuis son arrivée à la Juventus, Angel Di Maria n’est pas encore certain de pouvoir tenir sa place ce mardi au Parc des Princes. Remplacé à la pause lors du match nul concédé ce samedi contre la Fiorentina (1-1), l’Argentin aurait été victime d’un coup au mollet selon le média local, Tuttosport, et sa situation susciterait même de l’inquiétude chez les Bianconeri. Après la rencontre, le coach Massimiliano Allegri avait refusé de donner quelconques indications sur l’état physique de son joueur : « Nous l’avons remplacé par précaution, dans les prochaines heures nous évaluerons sa situation. » Du côté de la Gazzetta dello Sport, on évoque la situation du latéral gauche turinois, Alex Sandro. Le Brésilien aurait un problème au niveau des fléchisseurs et serait aussi incertain, lui qui est un titulaire indiscutable cette saison. Il reste un peu plus de 48 heures avant cette affiche tant attendue et les prochains entraînements vont être importants pour comprendre la composition du groupe qui sera disponible le jour J.