FC Nantes / PSG : Les notes des joueurs parisiens

Le PSG affrontait le FC Nantes dans le cadre de la 6e journée de la Ligue 1. Les Parisiens avaient pour objectif de rattraper l’OM en tête du classement. Les Parisiens ont délivré une partie sérieuse et ont largement dominé leur adversaire grâce à un doublé de l’inévitable Kylian Mbappé (28e, 53e) et Nuno Mendes qui a ouvert son compteur but avec le Paris Saint-Germain (70’). Les Rouge & Bleu auront rapidement été en supériorité numérique suite à l’exclusion méritée de Fabio, qui aura été l’auteur d’un tacle assassin sur Vitinha. Le Portugais sera obligé de sortir suite à cette action. Christophe Galtier aura eu la possibilité de faire tourner son effectif en cours de match avec les sorties à l’heure de jeu de Mbappé et Verratti. À noter la très belle entrée en jeu du latéral gauche portugais, par contre Renato Sanches aura encore eu quelques difficultés.

Score final, 3-0, le PSG reprend sa place de leader du championnat et se prépare de la meilleure des manières avant de débuter la Ligue des Champions face à la Juventus.

Les notes de Jonathan Bensadoun : Donnarumma 5,5 – Danilo 6,5 Marquinhos 4,5 , Kimpembe 6 – Hakimi 5, Vitinha non noté, Renato 5, Verratti 6, Bernat 4, Mendes 7,5 – Messi 7, Mbappé 7,5, Sarabia 5

Les notes de Guillaume de Freitas : Donnarumma 6 – Danilo 7, Marquinhos 6 , Kimpembe 6- Hakimi 6, Vitinha non noté, Renato 5, Verratti 7.5, Bernat 6, Mendes 7 – Messi 8, Mbappé 8, Sarabia 7

Les notes d’Hugo Bouchara : Donnarumma 6- Danilo 6, Marquinhos 4,5 , Kimpembe 6- Hakimi 6, Vitinha non noté, Renato 5, Verratti 7, Bernat 4, Mendes 8 – Messi 7, Mbappé 8, Sarabia 5

Les notes de la rédaction de Canal Supporters : Donnarumma 6 – Danilo 6,5, Marquinhos 5 , Kimpembe 6 – Hakimi 6, Vitinha non noté, Renato 5, Verratti 7, Bernat 4,5, Mendes 7,5 – Messi 7,5, Mbappé 8, Sarabia 5,5