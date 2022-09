Verratti : « Quand je suis sur le terrain, je me sens plus mature et responsable »

Au PSG depuis 2012, Marco Verratti dispute actuellement sa onzième saison chez les Rouge & Bleu. Avec Marquinhos (arrivé en 2013), il fait partie des joueurs les plus expérimentés du groupe de Christophe Galtier. Élément incontournable du onze parisien, l’Italien de 29 ans fête par la même occasion ses 10 ans en Ligue des champions. À cette occasion, le champion d’Europe 2020 est revenu, dans un entretien à RMC Sport, sur sa carrière au PSG, son regard sur la C1, son évolution, l’arrivée de Christophe Galtier et l’importance de Zlatan Ibrahimovic. Extraits choisis.

Qu’est ce que cela fait de devenir une légende du club ?

« C’est quelque chose dont je suis fier assurément. Le fait de faire partie de ce club depuis 10 ans… Je ne m’y attendais pas. C’est vraiment quelque chose dont je suis fier. C’est un grand club qui a des grands objectifs chaque année, donc il n’y a rien de mieux pour moi que de jouer au football avec ces grands champions pour tenter de gagner un trophée important. En quoi le PSG est si spécial à ses yeux ? Le club m’a tout donné. Il m’a permis de connaître le plus haut niveau et j’ai ressenti des émotions indescriptibles depuis que je suis ici. Mon parcours ici ne m’a apporté que des choses magnifiques. »

Son regard sur la Ligue des champions ?

« Je pense que la Ligue des champions est la compétition de clubs la plus importante. C’est une compétition unique, il n’y a pas beaucoup de matches que vous devez gagner pour aller jusqu’au bout, mais c’est difficile car vous affrontez les meilleures équipes du monde et les meilleurs joueurs du monde. Donc, la Ligue des champions, à partir du moment où vous entendez cette chanson au début d’un match, c’est toujours quelque chose de spécial. Ce sont des matches au cours desquels vous pouvez voir les gens soutenir leur équipe avec beaucoup plus d’enthousiasme et chaque match vous apporte quelque chose, de bons souvenirs, même si ce moment de victoire manque toujours. »

À quel point a-t-il mûri depuis son arrivée au PSG ?

« Je pense que lorsque vous jouez ce genre de matches, avec toute votre expérience, le fait que vous vous entraînez avec de vrais champions, si vous êtes un gars intelligent, vous allez mûrir. Maintenant, quand je suis sur le terrain, je me sens plus mature et responsable. Je sais quel rôle je joue dans cette équipe et j’essaie de jouer pour eux, puisque le foot est un sport d’équipe. Bien sûr, lorsque vous vous êtes amélioré d’un point de vue individuel, vous pouvez donner plus à l’équipe. En même temps, je pense que l’équipe sera toujours la première priorité, donc je me rends disponible. Je sais ce qu’on veut que je fasse, ainsi, je me sens plus en sûreté et plus responsable. Je peux mieux aider l’équipe. »

Plus calme et serein sur le terrain

« Oui, tout à fait. Comme vous le dites, au fur et à mesure que vous gagnez de l’expérience et que vous jouez plus de matches. Chaque match vous apporte quelque chose donc, comme je l’ai dit plus tôt, si vous êtes un gars intelligent et que vous avez toujours envie d’apprendre, même quand vous avez 30 ans, vous ne cesserez jamais. Le fait de jouer des matches importants m’a beaucoup aidé. Le fait de penser davantage à ce qui se passe sur le terrain plutôt qu’à l’arbitre m’a permis de voir les choses plus clairement et sont plus faciles à gérer maintenant. »

Les personnes qui l’ont aidé à gagner en maturité

« Je pense à mes débuts avec Ibra, Thiago Motta, Maxwell. J’ai beaucoup appris de chacun d’eux. Ibra avec son aura invincible. Thiago Motta, qui a joué au même poste que moi. J’ai beaucoup appris de lui. Jouer simple au football est parfois la chose la plus difficile à faire, c’est une personne qui ne semble pas vouloir briller quand vous êtes à ses côtés, et vous vous en rendez compte avec la manière qu’il a de faire fonctionner l’équipe. Et puis, il y avait Maxwell, c’est un gars extrêmement humble qui m’a donné beaucoup de conseils. Il a été comme un grand frère pour moi. Donc, je pense que ces trois personnes ont marqué mes débuts. Je les ai rencontrés très jeune, ils ont été ceux qui m’ont le plus aidé. »

A-t-il douté après être arrivé très tôt dans un autre club ?

« Bien sûr, quand il fallait faire un choix, j’avais des doutes, mais je suis incroyablement heureux depuis que je suis ici, même dix ans plus tard. La Serie A me manque parce ce que c’est ce que je regardais quand j’étais enfant. Mais ici, j’ai eu ce dont j’avais besoin pour me développer et m’amuser. Nous avons un objectif en commun, nous voulons gagner des titres nationaux mais aussi la Ligue des champions, même si ce n’est pas facile. Ces derniers temps, nous avons toujours fait partie de ce groupe de cinq ou six clubs qui étaient en lice pour la gagner, et c’est un sentiment formidable. »

L’impact de Christophe Galtier depuis son arrivée

« Il a un impact important. C’est un homme intelligent qui sait comment gérer une équipe mais plus que ça. C’est un entraîneur préparé qui nous donne l’organisation dont nous avons besoin. Quand une équipe a autant de grands joueurs comme Messi, il n’y a pas besoin de leur dire ce qu’ils doivent faire. Il doit faire fonctionner les choses sur le terrain et il doit s’assurer que chaque joueur, dans l’équipe première ou sur le banc, a le même objectif. Je pense que c’est le travail principal dans une équipe importante comme celle-ci. Et je pense qu’il fait un excellent travail. »

Au sujet d’Ibrahimovic

« Il était si génial, un joueur si important pour le Paris Saint-Germain parce que, comme je l’ai déjà dit, les nouveaux propriétaires du club venaient de lancer leur nouveau projet et Ibra a beaucoup aidé en dehors du terrain également. Il a aidé toute l’équipe à grandir. Il était le genre de personne qui était toujours capable de vous dire n’importe quoi en face. Si quelque chose n’allait pas, il vous le disait immédiatement dans l’intérêt de l’équipe. Ce n’est pas une personne égoïste. Lorsqu’il parle, il le fait pour aider l’équipe et l’équipe d’encadrement à progresser. Avec ses conseils, il a énormément aidé le PSG à grandir et à devenir le club qu’il est aujourd’hui. »