Angel Di Maria a prolongé son contrat d’un an, plus une année en option avec le PSG il y a quelques mois. El Fideo (33 ans) se sent bien à Paris et a plusieurs fois fait savoir qu’il souhaitait terminer sa carrière européenne chez les Rouge & Bleu. Mais pour la fin de sa carrière tout court, il a un souhait, revenir en Argentine et dans son club formateur, Rosario Central. Un souhait confirmé par sa femme, Jorgelina Cardoso. “Je ne doute pas qu’il raccrochera ses crampons en jouant pour Rosario Central. Ce n’est que s’il était fou qu’il ne le ferait pas. Je ne sais pas quand cela arrivera, ne me demandez pas de dates, mais il veut prendre sa retraite à Rosario“, assure Madame Di Maria dans une interview accordée à Tyc Sports.