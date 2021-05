Di María : “Battre le record et entrer dans l’histoire du club, c’est très important”

Auteur de sa 104e passe décisive avec le maillot du PSG lors de la victoire face à l’AS Monaco en finale de Coupe de France (2-0), Ángel Di María entre encore un peu plus dans l’histoire des Rouge et Bleu. En effet, l’international argentin a dépassé le record de la légende parisienne Safet Susic (103 passes décisives). Après la rencontre, le numéro 11 parisien a évoqué ce record au site officiel du club. “Je suis très content, très heureux. Ma 104e passe décisive ? Battre le record et entrer dans l’histoire du club, c’est très important. C’était un objectif important pour moi, marquer des buts et délivrer des passes décisives dans des matchs importants comme celui-ci. Alors merci à mes coéquipiers pour ça.”

De son côté, le capitaine du PSG – Marquinhos – est revenu sur la prestation du PSG face aux Monégasques. “C’était chaud. Ils nous ont mis en difficulté sur tous les matches qu’on a joués contre eux. On avait deux défaites. C’était une finale et dans ce genre de matches, il faut y aller, ne pas les laisser, la gagner ! On l’a fait, même si ça a été dur on a su être costaud, on a su être décisifs quand il fallait. Tout le monde a été bien, tout le monde a couru, tout le monde a aidé. Il fallait la gagner, on l’a gagné. C’est bien. C’est pour tous les supporters, pour notre famille qui est toujours à nos côtés. Pour les gens qui travaillent, le staff. Ce n’était pas une année facile aussi, avec toutes les difficultés. On a su surmonter les obstacles pour arriver ici. Encore un dernier match dimanche, j’espère qu’on pourra être champions aussi.”