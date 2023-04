Angers / PSG – Le choc des extrêmes

Ce soir (21 heures, Prime Video), le PSG se déplace sur la pelouse d’Angers dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1. À quelques heures de cette rencontre, retour sur l’historique de cette rencontre entre le premier et le dernier du championnat de France.

Le PSG se déplace ce soir sur la pelouse de la lanterne rouge, Angers, dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1. Le SCO, condamné à descendre en Ligue 2, voudra créer l’exploit et s’offrir le scalp du champion de France en titre pour tenter de ne pas devenir l’équipe avec le moins de point de l’histoire du championnat de France après 38 journées (17, actuellement 14). Angers souhaiterait aussi repousser de quelques jours l’officialisation de sa descente, qui pourrait être effective ce week-end en cas de défaite contre le PSG et si Nantes, Brest gagnent et Auxerre ne perd pas.

Cinq victoires de suite à Angers pour le PSG

Une tâche qui s’annonce compliquée pour les Angevins. Lors des cinq derniers matches entre le SCO et le PSG à Raymond Kopa, les Rouge & Bleu restent sur cinq victoires (2016-2017 : 2-0, 2017-2018 : 5-0, 2018-2019 : 2-1, 2020-2021 : 1-0, 2021-2022 : 3-0). Les Parisiens restent même sur 15 victoires de suite contre Angers toutes compétitions confondues depuis le le 0-0 au stade Raymond Kopa en Ligue 1 le 1er décembre 2015. Dans l’histoire, les deux clubs se sont affrontés 32 fois pour 22 succès parisiens, 7 nuls et 3 défaites.

Sergio Ramos lors de la victoire du PSG à Angers la saison dernière (0-3, image PSG.fr)

Au match aller, le 11 janvier dernier au Parc des Princes, le PSG s’était imposé 2-0 grâce à des buts d’Hugo Ekitike et Lionel Messi. Lors des six derniers affrontements entre les Rouge & Bleu, les Parisiens se sont imposés six fois. Lors de ces rencontres, il y a eu un 6-1 le 2 octobre 2020 lors de la sixième journée de Ligue 1 et un 5-0 lors des quarts de finale de Coupe de France le 21 avril 2021, à chaque fois au Parc des Princes. Lors de ces six rencontres, le PSG a marqué 19 buts et encaissé seulement 2. Lors de ses six rencontres, les meilleurs buteurs parisiens se nomment Kylian Mbappé, Neymar et Mauro Icardi, trois buts chacun. Il y a eu 12 buteurs différents lors de ces six rencontres (Mbappé, Neymar, Icardi, Kurzawa, Florenzi, Messi, Ekitike, Danilo, Draxler, Gueye, Sergio Ramos, Marquinhos) en plus d’un csc.

La forme d’Angers

Angers est entré dans l’histoire de la Ligue 1 de façon négative cette saison avec une série de 13 défaites consécutives. Avec 14 points, et 17 de retard sur le premier non-relégable Brest, les Angevins sont condamné à la Ligue 2. Cette saison, Angers n’a remporté que trois matches, pour cinq nuls et 23 défaites en Ligue 1. Sur ces cinq derniers matches, le SCO a un peu remonté la pente avec un nul – contre Nice (1-1) – et une victoire (1-0, contre Lille) pour trois défaites dont celle de la semaine dernière contre Clermont (2-1) après avoir mené au score. Etant condamné, Angers n’a rien à perdre contre le PSG. Réaliser un exploit contre le leader devant ses supporters offrirait une éclaircie dans une saison noire.

Mon prono

Même si Angers a un peu remonté la pente, je vois le PSG s’imposer assez largement ce soir. Une victoire 3-0 avec un doublé de Kylian Mbappé.