Actuellement en convalescence au Brésil, Neymar Jr en a profité pour assister à un match de son club formateur, Santos. Et l’attaquant du PSG a promis de revenir un jour dans le club de São Paulo.

La saison 2022-2023 de Neymar Jr a pris fin le 19 février dernier lors du match PSG / LOSC (4-3). Désireux dans un premier temps de retrouver la compétition après une énième blessure à la cheville, le numéro 10 parisien a finalement décidé de se faire opérer sous les conseils des médecins parisiens. Une opération qui a donc mis fin prématurément à sa saison. Et depuis la fin du mois de mars, l’international brésilien poursuit sa convalescence dans son pays, au Brésil. Et ce jeudi soir, l’attaquant de 31 ans en a profité pour assister à une rencontre de Copa Sudamericana entre son club formateur, Santos, et le club chilien, Audax Italiano (0-0).

« Un jour, je reviendrai, je reviendrai bientôt »

Après avoir enfilé le maillot de son ancienne formation, le Brésilien en a profité pour faire passer un message aux supporters de los Peixe, dans des propos rapportés par Globo Esporte : « Un jour, je reviendrai, je reviendrai bientôt. C’est trop bon de revenir chez moi. Je me sens chez moi ici, je suis si heureux d’être de retour ici dix ans après. Malheureusement c’était un match nul, je voulais la victoire. Je suis venu ici pour soutenir Santos et recevoir l’affection des fans. C’est le club qui m’a tout donné, qui m’a ouvert des portes à moi et à ma famille, qui m’a révélé au monde. Je suis très heureux et content d’être ici (…) Si moi je rêve (de rejouer pour Santos), imaginez les supporters. » Pour rappel, Neymar Jr est encore sous contrat jusqu’en 2027 avec les Rouge & Bleu. Si selon certaines rumeurs, la direction parisienne serait prête à se séparer de sa star, les blessures à répétition du joueur ainsi que son salaire sont perçus comme des obstacles par les autres clubs.