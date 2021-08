Anne Hidalgo : “L’arrivée de Messi serait une excellente nouvelle”

Cette fois, on y est presque : Lionel Messi devrait bien parapher un contrat avec le PSG, aussi incroyable que cela puisse paraître. À ce jour selon certaines sources, il ne manquerait plus que la visite médicale avant la signature de son contrat avec les Rouge & Bleu. Une arrivée qui fera passer une nouvelle fois le PSG dans une autre dimension. Et ce recrutement aura également un impact bénéfique pour la Ville Lumière. Dans des propos rapportés par leparisien.fr, la maire de Paris – Anne Hidalgo – s’est réjouie de l’arrivée de l’Argentin au PSG, mais elle ne veut pas que cela entraîne un départ de Kylian Mbappé.

“Son arrivée (au PSG) serait une excellente nouvelle. Messi est un immense joueur, une belle personne qui par sa fidélité à son club de toujours montre qu’il a de vraies valeurs. Je ne veux pas que ce soit au détriment de Kylian Mbappé (sous contrat jusqu’en 2022, ndlr), je veux bien les deux mais pas un départ de Kylian (…) S’il vient, on pourra parler en espagnol, il ne sera pas dépaysé (rires).”