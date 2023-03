Anne Hidalgo : « L’histoire du PSG est au Parc des Princes »

Les échanges par médias interposés concernant la futur stade du PSG se poursuivent. Aujourd’hui, Anne Hidalgo répond aux dernières informations concernant la volonté des dirigeants du Paris Saint-Germain vis-à-vis du Parc des Princes.

C’est à travers les médias que la Maire de Paris, Anne Hidalgo, a appris les dernières nouvelles concernant la position et la volonté des dirigeants du PSG au sujet de la future enceinte des Rouge & Bleu. Entre le Stade de France, l’hippodrome de Saint-Cloud, la ville de Poissy ou encore le Parc des Princes (point complet à retrouver ici), les décideurs du club de la capitale ne manquent pas d’options. Cependant, Anne Hidalgo, a confié à nos confrères de L’Equipe son avis sur la question : « L’histoire du PSG est au Parc des Princes. Le Parc appartient aux Parisiens, et bien sûr avec son club, parce que ce lien doit être un beau lien fort. Il est donc indispensable d’accompagner le club dans ses ambitions et c’est ce que l’on souhaite faire« , a-t-elle déclaré ce vendredi. Celle qui semble s’opposer à la vente du Parc des Princes a ensuite poursuivi : « Après, le PSG hors du Parc n’est plus tout à fait le PSG donc c’est une autre histoire. Je ne vais pas commenter car je ne sais pas ce qu’il y a derrière. Chacun est libre de raconter l’histoire qu’il veut raconter. Après, il y a l’histoire, la vraie, celle qui s’écrit au cœur des gens, au cœur de toutes celles et ceux qui aiment le foot« .

Un feuilleton qui n’est pas prêt de prendre fin, et pourrait emmener le Paris Saint-Germain écrire son histoire et son avenir loin de son Parc.