Le PSG à l’hippodrome de Saint-Cloud ?

Le feuilleton du futur du stade du PSG ne cesse de faire parler, et les informations ne cessent d’émaner de semaine en semaine. Des options se détachent et une plus que les autres. En effet, celle menant le club de la capitale à l’hippodrome de Saint-Cloud prend de l’épaisseur.

Les dirigeants du Paris Saint-Germain ont bien compris qu’il sera compliqué d’envisager le Parc des Princes à leur guise. Acquisition de l’enceinte ou agrandissement de celle-ci, le dialogue entre l’état major du club de la capitale et la Mairie de Paris ne semble pas aller dans le bon sens, en témoigne les différentes passes d’armes par médias interposés entre les deux camps. En ce sens, le PSG pense sérieusement à plier bagage, et s’installer loin du Parc des Princes, mais pas si loin. C’est à seulement quatre kilomètres de l’enceinte historique des Rouge & Bleu que l’avenir pourrait se faire. En effet, selon les informations de BFM TV, l’hippodrome de Saint-Cloud a sérieusement été sondé : « L’idée du PSG qui nous a effectivement approchés, c’est d’examiner si on pouvait faire un stade plus ou moins enterré, plus ou moins inséré au milieu de l’hippodrome. Et nous n’avons aucune raison de ne pas étudier toutes les solutions et de ne pas discuter : ça pourrait être un projet assez fantastique« , a déclaré le président de France Galop, Édouard de Rothschild, au micro de BFM Business.

Les différentes options hiérarchisées

En plus de l’hippodrome de Saint-Cloud, le PSG garderait également un œil sur le Stade de France. Selon une information de L’Equipe confirmée par nos confrères de BFM TV, le club de la capitale se tiendrait prêt à répondre à l’appel d’offre de l’état afin de céder l’enceinte de Saint-Denis (93) à l’été 2025. Des sources internes au club ont confié ce vendredi à BFM TV : « Nous sommes candidats au Stade de France« . A noter que le prix du stade de l’Equipe de France est estimé à 600 millions d’euros. Toutefois, le dossier n’as pas encore été déposé. Cette option est la deuxième selon les informations de France Bleu Paris qui affirme que le PSG souhaiterait avant tout rester au Parc des Princes. Le troisième choix est celui menant à l’hippodrome de Saint-Cloud, et le quatrième à Poissy. En effet, la ville des Yvelines accueillera le nouveau centre d’entraînement du Paris Saint-Germain, et son Maire avait proposé son territoire afin de construire un nouveau stade.