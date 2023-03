Mercato – Manu Koné ouvre la porte au PSG

Maintenant que le PSG est éliminé de la Ligue des Champions, certains observateurs et journalistes se penchent déjà sur la suite, et notamment la saison prochaine. En ce sens, les joueurs pistés sur le mercato sont scrutés avec grande attention.

Le PSG n’a su se dépêtrer du Bayern Munich en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Les Bavarois s’en sortent avec un score de 3-0 en cumulé sur cette double confrontation. Un nouvel échec qui devrait amener du mouvement du côté de la porte de Saint-Cloud, et notamment en ce qui concerne le mercato. En effet, il n’a fallu que très peu de temps pour voir les médias supputer à ce sujet. Plusieurs noms ont d’ores et déjà été évoqués. Parmi ceux-ci, on retrouve un certain Manu Koné. Le milieu de terrain tricolore de 21 ans, originaire de la région parisienne, fait les beaux jours du Borussia Mönchengladbach en Bundesliga.

Manu Koné flatté par l’intérêt du PSG

"Un intérêt du PSG ? Ça fait plaisir !"



Titulaire indiscutable avec Monchengladbach cette saison, Manu Koné impressionne au point d’attirer les plus grands… et de frapper à la porte des Bleus !



Il se confie à @YassinNfaoui dimanche dans notre story de la semaine. RDV à 11h ! pic.twitter.com/pNocOuwPx5 — Téléfoot (@telefoot_TF1) March 10, 2023

Le club de la capitale s’intéresserait donc de très près à son profil. Une rumeur sur laquelle le principal intéressé a été interrogé au micro de Téléfoot. L’émission dominicale a partagé un extrait vidéo via ses réseaux sociaux. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Manu Koné n’est pas insensible à l’éventualité de rallier le PSG : « Un intérêt du PSG ? Ça fait plaisir. Je suis Parisien. Forcément, c’est un grand club qui joue la Ligue des Champions, qui a de très grands joueurs. Donc, en évoluant à leurs côtés, tu ne peux que progresser. Pour le moment, la vérité, c’est que je suis à Gladbach. Je dois rester concentré. On verra après ce qu’il peut se passer. Il faut rester lucide et professionnel. »