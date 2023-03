Brest / PSG : le groupe parisien avec plusieurs absences

Pour le déplacement sur la pelouse du Stade Brestois ce samedi, Christophe Galtier devra se passer de nombreux éléments pour composer sa défense.

Ce samedi soir (21h sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360), le Stade Brestois et le PSG s’affrontent à l’occasion de la 27e journée de Ligue 1. Pour évacuer au plus vite la déception en Ligue des champions, le club parisien devra enchaîner une quatrième victoire de rang en championnat pour garder ses distances avec ses poursuivants. Cependant, Christophe Galtier devra composer avec pas mal d’absences, notamment en défense.

🗣️ | Christophe Galtier :



“Pour nos supporters, le club et les joueurs, il est important d’aller chercher ce titre de champion !”#SB29PSG pic.twitter.com/Efp8Q90mrv — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 10, 2023

19 Parisiens convoqués

En effet, en plus de Presnel Kimpembe et Neymar Jr, forfaits jusqu’à la fin de la saison, trois autres joueurs manqueront ce déplacement dans le Finistère : Marquinhos, Achraf Hakimi et Nordi Mukiele (voir point médical ici). Trois éléments qui avaient déjà quelques pépins physiques ces dernières semaines. Ainsi, le coach parisien doit composer avec un groupe amoindri. À noter la présence de Renato Sanches. Le Portugais était déjà convoqué face au Bayern Munich mais était resté sur le banc. Victime d’une béquille ce mercredi, El Chadaille Bitshiabu est bien présent tout comme les Titis Timothée Pembélé, Warren Zaïre-Emery et Ismaël Gharbi.

Le groupe du PSG