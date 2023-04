Annoncé dans le viseur du PSG, Gallardo pose ses exigences

Alors que la fin d’exercice se profile, il sera bientôt temps de se pencher sur le cas de Christophe Galtier. Pour l’heure, un départ semble être à l’ordre du jour et de nombreux prétendants ont, en ce sens, d’ores et déjà été annoncés dans le viseur du PSG.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la saison effectuée par le PSG n’a rien de concluant, loin s’en faut. Au-delà d’un jeu très pauvre, nouvel preuve avec une prestation très limite sur la pelouse de la lanterne rouge angevine ce vendredi, les joueurs rouge et bleu ont, en prime, été sortis au stade des huitièmes de finale en Ligue des Champions et en Coupe de France. L’Hexagoal sera donc le seul titre glané par le club de la capitale en 2022-2023.

Les mots de Marcelo Gallardo

Non pas que cela soit fondamentalement un problème, mais le visage et la manière affichée ont grandement dérangé. Pour cela, Christophe Galtier se trouve sur la sellette. Reste à connaître le nom de son hypothétique successeur. Et parmi les coaches évoquées ces dernières semaines se trouve un certain Marcelo Gallardo. L’ancien joueur du PSG (2007-2008), qui sort de huit ans plus que fructueuses du côté de River Plate et qui est libre comme l’air depuis octobre dernier, a des envies d’Europe. Dans un entretien accordé à The Athletic, celui-ci a d’ailleurs exposé ses exigences pour son futur poste au sein du vieux continent. « J’ai besoin de trouver un endroit qui me fasse ressentir quelque chose. J’ai besoin d’un sentiment d’identification. Si je ne l’ai pas, je n’aurais aucun problème à poursuivre dans ma voie actuelle. (…) Il faut que cela soit lié à un sentiment. Vous devez trouver la bonne connexion. Le lieu où vous pouvez transmettre vos idées. je ne suis pas du genre à rejoindre n’importe quel club parce que je veux entraîner en Europe. Cela n’est pas ma façon de fonctionner. Il faudrait que je connaisse le modèle et la culture du club. Vous ne pouvez pas ignorer l’histoire de l’endroit où vous aller travailler et y vivre. Cet aspect est extrêmement important. »