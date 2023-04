Ligue 1 – Ce que l’on retient de ce Nice / PSG

La 30e journée de Ligue 1 nous offrait une opposition entre l’OGC Nice et le PSG sur la pelouse de l’Allianz Riviera. Retour sur les faits marquants de cette partie remportée par le club de la capitale (0-2).

Ils étaient attendus au tournant, les Parisiens se sont imposés face aux Niçois en terrain hostile. Une victoire qui s’est dessinée avec grande difficulté, tant les hommes de Christophe Galtier ont, une énième fois, rendu une copie assez moyenne. Bousculé, surtout dans l’entrejeu, le PSG assure néanmoins l’essentiel et laisse le RC Lens, prochain adversaire rouge et bleu, à une distance de six unités.

Les trois points, et puis c’est tout

On l’a exposé en préambule : le PSG n’avait pas le droit à l’erreur. Après deux revers consécutifs au Parc des Princes, face au Stade Rennais (0-2) et à l’Olympique Lyonnais (0-1), il fallait absolument renouer avec la victoire sous peine de voir le RC Lens recoller à trois petits points. Une situation qui paraissait impensable il y a encore quelques semaines de cela. On retiendra donc en priorité ce succès car, pour le reste, la prestation parisienne n’avait rien de foncièrement bonne. Au contraire, on a senti les visiteurs en difficulté à plusieurs moments. Pas maître du match et souvent dépassé au milieu de terrain, le PSG a notamment concédé un nombre d’occasions franches assez ahurissant. Une constante depuis plusieurs semaines malheureusement.

Gianluigi Donnarumma, le sauveur

Critiqué, à juste titre, depuis le lancement de la saison en cours, Gianluigi Donnarumma alterne le bon et le moins bon. Ce samedi, le portier transalpin était clairement dans un grand soir. Mieux, sans son implication, repartir de l’Allianz Riviera avec les trois points de la victoire dans la besace aurait été une mission bien plus délicate. Il n’y a qu’à observer de plus près ses statistiques pour s’en convaincre, lui qui a écœuré les Niçois avec pas moins de sept parades à son actif. Des parades de haute volée en prime. Il se place, sans conteste, comme l’homme de cette partie. Une prestation qui fait du bien pour Gigio.

Renato Sanches, encore et toujours

Titularisé pour la seconde fois consécutive dans l’entrejeu du PSG aux côté de Vitinha et de Carlos Soler, Renato Sanches n’a pas vraiment été acteur de cette opposition hexagonale. Et pour cause, l’ancien lillois a dû jeter l’éponge au bout d’une dizaine de minute de jeu suite à une gêne aux adducteurs. Pour l’heure, on ne connaît pas la gravité de cette énième blessure, mais une chose est certaine : Renato Sanches ne parvient pas à enchaîner, et c’est un vrai problème. C’est, en effet, déjà sa cinquième blessure. Un exercice fantôme pour un joueur ardemment désiré par Christophe Galtier et Luis Campos…

Lionel Messi buteur, enfin !

Deux rencontres sans marquer le moindre but, voici une vraie anomalie pour le PSG depuis qu’il est passé sous pavillon qatari. Une disette rompue par un certain Lionel Messi. Parfaitement servie par Nuno Mendes, la Pulga ne s’est pas fait prier pour ouvrir la marque dès la 26e minute de jeu. Son 14e but en championnat. L’Argentin est également impliqué sur le second but des siens, celui de Sergio Ramos (76′), puisque c’est lui qui délivre le corner pour la tête victorieuse du défenseur espagnol. Sa 14e offrandes.