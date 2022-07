Si le PSG semble se concentrer sur des pistes moins clinquantes durant ce mercato estival, une rumeur dénote cependant. En effet, selon Santi Aouna et Bild, le club parisien lorgnerait un certain Robert Lewandowski. Pour l’heure, aucune démarche concrète en ce sens n’aurait cependant eu lieu. Et pour cause, c’est un tout autre club qui se trouve en pôle sur ce dossier.

Le Barça attend la réponse du Bayern pour Lewandowski

Sur ses rangs depuis un très long moment, le FC Barcelone espère bien s’attacher les services du dernier soulier d’or. Problème, le Bayern Munich ne se montre pas simple en affaires. Des négociations ardues confirmées par Joan Laporta, le président du club culé, en conférence de presse. Ce dernier a ainsi expliqué que l’attaquant souhaitait rejoindre la Catalogne. De quoi tuer dans l’œuf un hypothétique transfert au PSG?

« Nous avons fait une offre au Bayern Munich pour Robert Lewandowski, nous attendons la réponse. On espère que celle-ci sera positive. Je tiens personnellement à remercier publiquement Robert Lewandowski pour ce qu’il fait afin de nous rejoindre cet été », a exposé Joan Laporta en conférence de presse. Des mots qui ne sont nullement surprenants. Le Barça semble, en effet, tenir la corde et l’intérêt du PSG, qui parait tout de même assez flou, ne devrait pas faire pencher la balance. Pour sa part, le joueur ne cache pas son envie de quitter la Bavière cet été…