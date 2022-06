Annoncé du côté du Paris Saint-Germain, Robert Lewandowski est un acteur de ce mercato estival 2022. Si selon les derniers échos de nos confrères du journal L’Equipe le PSG ne devrait pas se tourner vers l’attaquant du Bayern Munich, l’international polonais serait de plus en plus proche du FC Barcelone. Celui qui a déclaré publiquement à plusieurs reprises vouloir quitter la Bavière, est aujourd’hui représenté par le célèbre agent Pini Zahavi. Ses intérêts étaient auparavant défendus par son désormais ex-conseiller, Cezary Kucharski (ancien international polonais). En pleine vague médiatique dû aux sorties de Robert Lewandowski concernant son avenir dans ce mercato estival 2022, Kucharski en a profité pour ajouter son grain de sel. Pour le média Sport 1, il d’abord expliqué pourquoi selon lui son ancien poulain refuse de jouer en Premier League : « Robert m’a toujours donné une explication infantile sur le fait qu’il pleut souvent en Angleterre. C’est ce qu’il m’a dit. Mais je pense que la vraie raison était qu’il pensait ne pas pouvoir être aussi efficace qu’en Allemagne. Robert avait vraiment peur de ça« .

« Je n’ai pas pu négocier avec le PSG à l’époque »

Associé au PSG il y a quelques semaines, Lewandowski voit son nom lié à celui du club de la capitale pour une énième fois. En 2016 déjà, à l’époque représenté par Cezary Kucharski, l’attaquant du Bayern Munich était accolé au Paris Saint-Germain, et son agent répondait aux questions de L’Equipe sur le sujet : « (Il sourit.) No comment ! Il est mieux de ne rien dire à ce sujet ». Aujourd’hui, six ans plus tard, sa langue se dénoue et l’ancien agent de Lewandowski explique pourquoi il ne pouvait pas négocier avec le PSG : « Je n’ai pas pu négocier avec le PSG à l’époque parce que la femme de Robert ne voulait pas venir à Paris. Peut-être que cela a changé depuis« , a-t-il déclaré pour Sport 1.