Depuis l’ouverture du mercato le 10 juin dernier, le PSG souhaite réaliser un dégraissage massif. En ce sens, Alphonse Areola (West Ham), Marcin Bulka (OGC Nice) et Xavi Simons (PSV Eindhoven) ont déjà quitté le club de la capitale. De son côté, Colin Dagba va acquérir du temps de jeu au RC Strasbourg lors de l’exercice 2022-2023. En effet, le latéral droit a été prêté sans option d’achat au RCSA et remplacera numériquement Frédéric Guilbert, de retour à Aston Villa après son prêt. Mais avant son départ en Alsace, le joueur de 23 ans a prolongé son bail d’une année avec les Rouge & Bleu et est désormais lié jusqu’en juin 2025. Victime de nombreuses blessures lors de l’exercice précédent (6 matches disputés toutes compétition confondues), le natif de Béthune aura à coeur de relancer sa carrière à Strasbourg.

« Le Racing m’a démontré un réel intérêt »

Dans un entretien au site officiel du Racing Club de Strasbourg, Colin Dagba a évoqué son choix d’intégrer l’effectif de Julian Stéphan pour la saison à venir : « C’est le meilleur choix possible. Le Racing m’a démontré un réel intérêt, j’ai senti une vraie volonté de leur part de me recruter. Je pense pouvoir m’épanouir ici. Il y a une très belle ambiance à la Meinau avec un public qui pousse fort ! J’ai hâte de débuter ! »

De son côté, Loïc Désiré, responsable du recrutement au Racing a listé les qualités de sa recrue : « C’est un jeune joueur au niveau de l’âge mais il a déjà une grosse expérience. Il a vécu des gros matches que ce soit en Ligue des Champions ou des finales de Coupe. C’est un très bon contre-attaquant, rapide et capable de répéter les efforts à haute intensité dans tout son couloir. C’est un très bon garçon avec une super mentalité. »

Statistiques 2021-2022 de Colin Dagba