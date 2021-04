Antonetti : “On n’a pas assez osé, pas assez entrepris”

Dans cette course intense pour le titre de champion de France, le PSG avait l’avantage de jouer avant ses concurrents directs (LOSC, AS Monaco et OL) lors de cette 34e journée de Ligue 1. Opposés au FC Metz, les joueurs de Mauricio Pochettino ont réalisé un match sérieux et se sont logiquement imposés (3-1), en prenant provisoirement le fauteuil de leader avec deux points d’avance (72 pts) sur le LOSC. Les Rouge et Bleu enchaînent ainsi une troisième victoire d’affilée en Ligue 1 tandis que le FC Metz poursuit sa mauvaise série actuelle (7 matches sans victoire). En conférence de presse d’après-match, l’entraîneur messin, Frédéric Antonetti, a regretté le manque d’audace de son équipe, dans des propos rapportés par lequipe.fr.

“Il y a eu deux phases dans le match. On est entrés trop timorés et on est rapidement menés. Et il y a la deuxième phase, en deuxième période, où on a égalisé et on leur a créé des problèmes. On prend le but parce qu’on les regarde, on a manqué d’expérience”, a déclaré Frédéric Antonetti après la rencontre perdue face aux Parisiens. “Ce vécu va nous servir pour la suite. On a fait des décalages, on a eu des situations intéressantes mais on n’a pas assez osé, pas assez entrepris. Mais ce sont des matches qui vont nous servir pour la suite et il faut se souvenir d’où on vient. On vient de deuxième division et on a joué contre une équipe de Ligue des champions.”

De son côté, le milieu de terrain du FC Metz, Habib Maïga, a regretté le but précoce encaissé par son équipe : “On prend le premier but trop tôt. On a eu du mal à entrer dans le match. Les 20 dernières minutes, on a montré de bonnes choses. En deuxième période, on revient avec de bonnes intentions. Le deuxième, on le prend sur une faute d’inattention. Maintenant, il faut se réfugier dans le travail pour aborder les matches à venir.”