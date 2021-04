Leonardo : “Nasser al-Khelaïfi a suivi ses valeurs et celles du club”

Encore en lice dans trois compétitions, le PSG connaît une fin de saison passionnante. Et avant la rencontre face au FC Metz ce samedi, remportée par les joueurs de Mauricio Pochettino, le directeur sportif du PSG, Leonardo, s’est exprimé, au micro de Canal Plus, sur les évènements récents et notamment sur l’importance du rôle de Nasser al-Khelaïfi dans l’échec de la Super League européenne. Le dirigeant parisien a également été questionné sur l’avenir de Kylian Mbappé et Neymar, deux joueur en fin de contrat en juin 2022. Extraits choisis.

Le PSG sort-il grandi après l’échec de la Super League ?

Leonardo : “On est très fiers de Nasser (al-Khelaïfi). On connaît le travail qu’il fait depuis longtemps et c’est vrai que dans ce moment-là il a eu une position de leadership très importante par rapport à cette décision. Je pense qu’il a suivi ses valeurs et les valeurs du club. Ça nous rend très fier parce qu’il sort comme président de l’ECA (Association des Clubs Européens). C’est la reconnaissance envers la personne, avec qui tu peux collaborer pas seulement maintenant mais aussi pour le futur car le football est dans un moment délicat. Tout le monde est en difficulté, le PSG passe par un moment difficile (au niveau économique) mais ce n’était pas un motif pour sortir de la ligne. Par rapport à ma relation avec Nasser, je suis personnellement très fier de lui.”

Les propos de Florentino Pérez, président du Real Madrid, sur Kylian Mbappé

Leonardo : “On ne va pas rentrer dans cela aujourd’hui (…) Chacun à ses objectifs et sa manière d’être. Il y a beaucoup de jeu et de discours. Il s’est passé beaucoup de choses dans la semaine, on a parlé de beaucoup de choses en général mais on doit rester concentrés sur notre objectif, le terrain. Le PSG a vécu beaucoup de choses ces derniers années. On a vécu des moments difficiles dans un passé récent et il ne faut pas l’oublier. Aujourd’hui, je pense qu’on est une équipe solide, compétitive, avec des valeurs très fortes et ce ne sont pas les distractions externes qui vont nous faire oublier cela. C’est pour cela que je demande une concentration totale sur les matches. Ce qu’on doit produire, ce sont des victoires. C’est pour cela qu’on ne parle pas de ça et qu’on continue à rester concentrés.”

Les prolongations de Neymar et Mbappé (en fin de contrat en 2022) ?

Leonardo : “Mbappé ? Tout est clair. On connaît la situation de Kylian et il sait ce qu’on pense. Il a encore un an de contrat. Il n’y a rien de plus que ça. Sa décision va arriver, l’important aujourd’hui c’est de gagner. Confiant pour sa prolongation ? On est optimiste en général. Le club est optimiste. On n’a même pas une raison de ne pas être optimiste par rapport au futur. Je demande encore une fois de la concentration totale par rapport au terrain parce qu’il reste encore dix matches (si le PSG va au bout de toutes les compétitions, ndlr). Neymar ? Tout le monde connaît déjà notre intention. On n’est pas pressé. Personne ne court derrière nous, on est vraiment tranquille, on a des rapports très bons et francs. On va arriver au moment de la décision car c’est important d’avoir des choses claires pour le futur.”