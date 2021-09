Antony Gautier arbitre de PSG / Montpellier

Après une victoire au finish face au FC Metz (2-1), le PSG enchaînera par la réception du Montpellier Hérault ce samedi (21h sur Canal Plus Décalé), à l’occasion de la 8e journée de Ligue 1. Auteur d’un sans-faute jusqu’à présent avec 7 victoires en autant de rencontres en championnat, le club de la capitale voudra étendre sa série face aux Montpelliérains, avant la réception de Manchester City en Champions League mardi prochain. Et ce jeudi, la LFP a dévoilé les arbitres de cette 8e journée de Ligue 1.

Cette rencontre entre le PSG et le MHSC sera dirigée par Antony Gautier. Il sera assisté par Benjamin Pages et Guillaume Debart. Marc Bollengier sera le quatrième arbitre. Enfin, Wilfried Bien et Frédéric Haquette officieront en tant qu’arbitres assistants vidéo. L’arbitre de 43 ans dirigera pour la première fois de la saison un match des Rouge & Bleu. Depuis le début de l’exercice 2021-2022, Antony Gautier a arbitré 3 matches de Ligue 1 pour un total de 7 cartons jaunes distribués et 1 carton rouge.