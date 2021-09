Metz / PSG : Les notes des Parisiens

À l’occasion de la 7e journée de Ligue 1, le PSG affrontait le FC Metz au Stade Saint Symphorien (21h sur Canal Plus Décalé). Et pour ce match des extrêmes, le leader du championnat voulait poursuivre sa série avec une septième victoire de rang face aux Messins. Mauricio Pochettino avait légèrement fait tourner son effectif notamment au milieu de terrain avec un entrejeu expérimental : Danilo Pereira, Rafinha et Georginio Wijnaldum. Attendus par de nombreux supporters, Achraf Hakimi et Nuno Mendes occupaient les couloirs.

Les Parisiens font un excellent début de match avec du jeu, du pressing et des offensives. Les hommes de Pochettino sont récompensés avec le deuxième but de la saison d’Achraf Hakimi (7e). Ces derniers poursuivent leurs efforts et poussent mais n’arrivent pas à trouver le chemin des filets, la faute à des attaquants très maladroits devant le but adverse. Les Messins en profitent et contre le court du jeu égalisent grâce à un but de la tête de Kouyaté (38e). Keylor Navas sauve les siens juste avant la mi-temps en remportant un face à face contre Gueye. C’est une attaque défense durant toute la deuxième mi-temps pour les Rouge & Bleu mais sans succès et en fin de match Bronn se fait exclure pour un acte d’anti-jeu. Les Lorrains s’arrêtent complètement de jouer, ne font que hacher le jeu et attendent le match nul… Mais c’est sans compter sur une ouverture exceptionnelle de Neymar pour Hakimi, qui fixe, et frappe dans le petit filet opposé à la dernière seconde !! Nouvelle victoire à l’arrachée du PSG qui enchaîne un septième succès en autant de rencontres ! Rendez-vous samedi 25 septembre à 21h00 au Parc des Princes pour la 8e journée de championnat contre Montpellier.

Les notes de Canal Supporters : Navas 7 – Hakimi 8, Kimpembe 6, Marquinhos 6, Mendes 5 – Wijnaldum 4, Danilo Pereira 5,5, Rafinha 5,5 – Mbappé 5,5, Neymar 6,5, Icardi 5

Les notes de Jonathan Bensadoun : Navas 6,5 – Hakimi 8, Kimpembe 5,5, Marquinhos 5, Mendes 5 – Wijnaldum 4, Danilo Pereira 6, Rafinha 5,5 – Mbappé 4,5, Neymar 6,5, Icardi 4

Les notes de Mickael Rufet : Navas 7 – Hakimi 8, Kimpembe 6, Marquinhos 6, Mendes 5 – Wijnaldum 4, Danilo Pereira 5, Rafinha 5,5 – Mbappé 5, Neymar 6, Icardi 4,5

Les notes de Murvin Armoogum : Navas 7 – Hakimi 8, Kimpembe 6, Marquinhos 6, Mendes 5 – Wijnaldum 4, Danilo Pereira 5,5, Rafinha 5,5 – Mbappé 5,5, Neymar 6, Icardi 5

Les notes de Guillaume de Freitas : Navas 7 – Hakimi 8, Kimpembe 6, Marquinhos 7, Mendes 5 – Wijnaldum 3, Danilo Pereira 5,5, Rafinha 5,5 – Mbappé 5,5, Neymar 7,5, Icardi 5

Les notes de Theodore Vives : Navas 6,5 – Hakimi 7, Kimpembe 6, Marquinhos 6, Mendes 5 – Wijnaldum 3, Danilo Pereira 5,5, Rafinha 5,5 – Mbappé 5,5, Neymar 8 Icardi 5

Les notes de Valentin Devillaire : Navas 5,5 – Hakimi 8, Kimpembe 6, Marquinhos 6,5, Mendes 6 – Wijnaldum 4,5, Danilo Pereira 5,5, Rafinha 5,5 – Mbappé 6, Neymar 6,5, Icardi 5