Pour la deuxième fois en quelques jours, le PSG a fait preuve de caractère en arrachant une victoire dans les derniers instants d’un match. Après l’Olympique Lyonnais dimanche dernier, le club de la capitale a cette fois-ci obtenu les trois points face au FC Metz (2-1) grâce à un but d’Achraf Hakimi à la 95e minute. Après ce 7eme succès de rang en Ligue 1, les Rouge & Bleu ont partagé quelques chiffres – via leur site internet – autour de cette victoire à Saint Symphorien.

C’est la deuxième fois de son histoire que le PSG réussit à enregistrer 7 victoires en autant de rencontres après la saison 2018-2019 (14 victoires de rang). Par la même occasion, les Rouge & Bleu enchaînent un 12e match sans défaite à l’extérieur en Ligue 1, soit leur plus longue série depuis février 2018.

Concernant les chiffres des joueurs, Achraf Hakimi est sans surprise l’un des hommes forts de ce début de saison. Auteur d’un doublé, l’international marocain porte son total à 3 buts et 2 passes décisives avec le maillot parisien. Et depuis 2021, le latéral droit est impliqué dans 13 buts (6 buts et 7 passes décisives), aucun défenseur ne fait mieux dans le top 5 européen. De son côté, Neymar Jr s’est une nouvelle fois montré décisif grâce à sa magnifique passe sur le but de la victoire. Le numéro 10 du PSG a été l’un des éléments clés de ce match avec « 100 ballons touchés, 14 duels disputés (record du match), 5 centres (record du match), et pas moins de 8 ballons récupérés (deuxième derrière Danilo Pereira). » L’international brésilien a notamment été impliqué dans 16 buts lors de ses 16 dernières titularisations en Ligue 1 avec 10 buts, 6 passes décisives.