Antunes : « Le PSG a respecté notre équipe »

Pour son entrée en lice en Coupe de France, le PSG a parfaitement rempli son rôle. Tenant du titre, le club de la capitale s’est imposé sans forcer face à l’Entente Feignies-Aulnoye (3-0) en 32es de finale de la compétition. Une rencontre maîtrisée notamment grâce à Kylian Mbappé, auteur d’un doublé et de deux penalties provoqués. Après ce succès des Rouge & Bleu, l’un des entraîneurs du club de National 3 – Jean Antunes – a tenu à féliciter l’état d’esprit des Parisiens, dans des propos rapportés par L’Equipe.

« On ne peut être déçus, on est tombé contre le très bon PSG. Ils sont venus ici et ont respecté notre équipe et notre club. Ils ont fait ce qu’il fallait pour marquer le premier but. C’est toujours très difficile, il y a tellement de qualité et de talent. Il fallait fermer les couloirs mais il fallait aussi essayer de fermer le jeu à l’intérieur car ils combinent très vite, c’est d’ailleurs comme ça que leur premier but est venu. On savait qu’il y avait un PSG avec et sans Mbappé, on craignait ce joueur. On voit bien qu’il fait partie des meilleurs au monde et il aura sûrement le Ballon d’Or dans les prochaines années. »

De son côté, l’autre coach de l’Entente Feignies-Aulnoye, Ziecik Krzystof, a regretté le manque de maîtrise de son équipe dans les situations offensives. « L’adversaire était énorme et les joueurs se sont fait plaisir. On aurait pu mieux gérer nos situations offensives mais on était trop stressés offensivement. Quant au public, pour être poussés il faut avoir le ballon et on ne l’avait pas. Dès qu’on se déplaçait vers le but, on sentait bien que les gens voulaient nous aider mais… »