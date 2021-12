Djellit : « Mbappé a essayé de faire briller les jeunes »

Ce dimanche soir, le PSG s’est imposé sans forcer face à l’Entente Feignies-Aulnoye (3-0) en 32es de finale de Coupe de France. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino avait décidé d’effectuer un turnover dans son effectif avec quelques surprises au coup d’envoi (Sergio Ramos, Xavi Simons). Mais le coach parisien a également pu compter sur son homme en forme, Kylian Mbappé. Suspendu pour le match face au FC Lorient ce mercredi, l’attaquant des Rouge & Bleu a disputé son dernier match de l’année 2021 ce dimanche et a inscrit un doublé. Sur le plateau de L’Equipe du Soir, Nabil Djellit a tenu à féliciter le champion du Monde 2018.

« Il a pris les choses en main et a facilité le match au Paris Saint-Germain. Il s’est comporté comme un patron dans une équipe hybride. Ce que j’ai aimé aussi, c’est sur la fin de match où il y a eu des jeunes qui sont rentrés et il a essayé de les faire briller. Et ça, je trouve que c’est une attitude positive de sa part. Il a essayé de faire participer Michut et Gharbi à la fête. Pour le public, c’est fantastique de l’avoir. Au début, on a vu qu’il y avait des prises à deux sur lui et il a eu un peu de déchet. Puis à un moment, il est passé dans l’axe et il a fait la différence avec sa vitesse face à une défense qui n’était pas si mauvaise que ça pour l’équipe de National 3. »