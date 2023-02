Le PSG n’est pas dans la meilleure forme de sa saison. Les Parisiens restent sur trois défaites de suite. Contre le Bayern Munich, Christophe Galtier avait opté pour une animation plutôt défensive. Avant l’entrée en jeu de Mbappé, le PSG s’est montré frileux. La faute du coach parisien pour Dave Appadoo.

Le PSG s’est incliné contre le Bayern Munich lors du huitième de finale aller de la Ligue des Champions (0-1). Lors de cette rencontre, le club de la capitale s’est montré très peu dangereux avant l’entrée en jeu de Kylian Mbappé. Beaucoup ont pointé du doigt le côté frileux de la tactique utilisée par Christophe Galtier, qui a expliqué qu’il ne pouvait pas faire mieux avec l’effectif qu’il avait à sa disposition lors de cette rencontre. Dave Appadoo est d’accord avec les contradicteurs du coach du PSG.

« Ça résume la tactique Galtier en ce moment »

« Je trouve que les explications avancées par Christophe Galtier ne tiennent pas. Ça fait des mois que l’on voit que le jeu du PSG, à part au mois d’août, plus ça allait moins ça allait en termes d’aboutissement, de qualité d’animation, lance le journaliste sur le plateau de l’Equipe du Soir. Et effectivement, quand tu te retrouves avec un effectif qui est un petit peu plus court, d’un seul coup ça se ressent. Et surtout, moi j’ai l’impression qui l’a dit lui-même. On tient et puis on l’attend l’entrée de Kylian, un joueur qui revient de blessure. Ça résume la tactique Galtier en ce moment.«