Galtier monte au créneau pour défendre les recrues du PSG

Dimanche après-midi (13 heures, Prime Video, Canal Plus Foot), le PSG reçoit – au Parc des Princes – Lille dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. Deux jours avant cette rencontre, Christophe Galtier s’est présenté en conférence de presse. L’entraîneur parisien, agacé par certaines questions, a évoqué la période difficile du PSG, les recrues, ses discussions avec les joueurs, la prise de parole de Mbappé…Extraits choisis.

La période difficile (PSG TV)

« On se tait et on travaille. Il y a une grande déception après la défaite du Bayern mais il reste un match retour. On peut espérer qu’avec un effectif au complet et en forme, on a de quoi faire valoir sur le match retour. Dans une période difficile, il faut se taire travailler et prendre plaisir à être ensemble. Le plus important, maintenant, ce sera nous, la manière dont on joue, retrouver notre jeu et contrarier les Lillois.«

Le match aller (PSG TV)

« La victoire de l’aller est obsolète. L’effectif n’est plus dans le même état qu’il y a six ou sept mois, On récupère des joueurs mais on en perd aussi par rapport au match du Bayern. On a la volonté de mieux jouer notre football.«

Avoir des semaines complètes avant Marseille et Nantes

« Il y a Lille cinq jours après le match du Bayern et les trois défaites de rang. On va voir ce qu’il va se passer sur les semaines qui viennent. Le calendrier sera un peu aéré en espérant que les joueurs absents puissent réintégrer et travailler, travailler, travailler. Il faut, dans ces moments difficiles, se réfugier dans le travail encore plus. On aura un certain nombre de séances qui seront les bienvenues.«

Ses discussions avec ses joueurs

« J’ai parlé rapidement après le match, Kylian aussi. Hier j’ai échangé au téléphone avec Luis Campos et mon président et ce matin, j’ai rencontré quelques joueurs de manière individuelle.«

Kimpembe

« Kimpembe est important, c’est un enfant du club. Il ne sera pas encore à 150%. C’est un leader naturel.«

Les paroles de Mbappé après le Bayern

« Ce que Kylian a dit en zone mixte est exactement ce qu’il a dit dans les vestiaires. Des propos d’une grande maturité pour que tout le monde reste mobilisé. Ils sont bienvenus. je ne vais pas associer la déclaration de Kylian avec la photo de Ney dans un fast-food. Je me suis entretenu avec Ney, je lui ai dit ce que je pensais. Il a le droit, dans son jour de repos, de jouer au poker, dont il est passionné. Je lui ai dit ce que je pensais de cette photo qui est sortie. Il n’y a pas d’amalgame à faire.«

🗣️ | Christophe Galtier : “Je me suis entretenu avec Neymar, et je lui ai dit ce que je pensais. Il a le droit, dans son jour de repos, de jouer au poker. Je lui ai dit ce que je pensais de la photo qui est sortie… mais ça reste entre lui et moi”#PSGLOSC pic.twitter.com/ofR8jw93ba — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 17, 2023

Les recrues

« Porter le maillot du PSG est difficile, encore plus quand on est étranger, encore plus quand on arrive tardivement. Fabian Ruiz et Carlos Soler sont arrivés tardivement. Vitinha, sur les trois premiers mois, tout le monde avait Vitinha dans la bouche. On peut intégrer qu’on ait un coup de moins bien pour plein de raisons, comme la Coupe du monde. Pourquoi vous ne parlez pas de Nordi Mukiele? Parce que c’est un Parisien qui est chez lui et n’a eu aucun problème à s’adapter. Vitinha a été un très grand niveau, il est moins bien. Mukiele s’est intégré très rapidement parce qu’il est parisien et français.«

La gestion Mbappé

« On doit gagner ce week-end et vous avez plus de chances de gagner quand il y a Kylian que sans, donc il jouera. Il y a une incertitude sur la participation de Marquinhos. J’attends de voir demain avec le staff médical.«

Ses choix

« Pour faire des choix, il faut avoir le choix. Sans répondre à la méchanceté de certains, j’accepte toutes sortes de critiques mais il faut avoir le choix. Quand 48 heures avant le match de Munich, Fabian Ruiz ressent une grosse gêne musculaire, ça me réduit le choix. Quand je démarre le match avec Hakimi très incertain, ça limite encore plus le choix. Le choix se porte sur l’investissement. Je ne peux pas dire que je ne suis pas content de l’investissement. Suis-je content des performances de certains? Non. Mais en ce moment, il y a très peu de concurrence. »

Le match contre le Bayern

« Vous êtes en train de vous moquer de moi en me posant cette question? Je n’ai pas été satisfait. J’ai aligné mon équipe face au Bayern par rapport à l’effectif disponible. Vous croyez que j’avais travaillé sur la possibilité de Warren Zaïre-Emery, 16 ans qui a enchaîné deux matches ? Je voulais travailler sur une première phase en pensant à l’entrée de Mbappé. Si vous pensez que j’ai aimé voir mon équipe jouer contre le Bayern, c’est que vous me manquez un peu de respect. Le PSG doit jouer un football offensif, attrayant, pas spectaculaire mais efficace pour gagner. »