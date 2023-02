Le PSG voudra poursuivre une belle série face à Lille

Demain après-midi (13 heures, Prime Video), le PSG affronte Lille dans le cadre de la 24e journée. Une rencontre que le PSG doit absolument gagner pour repartir de l’avant.

Après sa défaite contre Monaco le week-end dernier, le PSG ne compte plus que cinq points d’avance sur Marseille. L’OM qui sera le prochain adversaire des Rouge & Bleu après Lille demain. Contre les Lillois, les Parisiens devront l’emporter afin de conserver un beau matelas d’avance avant de jouer le Classico. Le club de la capitale reçoit donc les Nordistes dans un Parc des Princes qui est une forteresse imprenable en Ligue 1. Le PSG est sur une série qui s’inscrit dans les meilleures de l’histoire du club.

33 matches sans défaite au Parc en Ligue 1

Comme le rapporte Michel Kollar, l’historien du PSG sur son site internet, les Rouge & Bleu sont sur une série de 33 matches sans défaite en Ligue 1 au Parc des Princes. Une série qui se place dans le top 4 de l’histoire du club. En cas de bon résultat demain face à Lille, les Parisiens égaleront la troisième plus longue série d’invincibilité à domicile en championnat, celle entre avril 2014 et mars 2016 (34). Le record est à 41 matches entre mars 2016 et mai 2018, juste devant celle de 39 rencontres sous l’aire Canal Plus (décembre 1992 à janvier 1995). S’il arrive à terminer sa saison invaincu au Parc en Ligue 1, lui à qui il reste huit rencontres (Lille, Nantes, Rennes, Lyon, Lens, Lorient, Ajaccio et Clermont), le PSG de Christophe Galtier égalera le record.