Après 2 mois de compétition, le PSG présente un bilan plus que satisfaisant. Leader de Ligue 1 avec 9 victoires en 10 matches, Paris est également à la tête de son groupe en Ligue des Champions. Au sortir d’une nouvelle victoire contre Leipzig, le club de la capitale entretien son propre paradoxe. Celui d’engranger les points et d’enchainer les victoires sans pour autant convaincre dans le jeu. Interrogé lors d’un débat sur le plateau de L’Equipe du Soir, Dave Appadoo décrit une certaine fascination concernant la faculté du PSG à régulièrement renverser les situations les plus périlleuses.

« Il y a quelque chose de fascinant parce que c’est quelque chose qui se reproduit. Ils n’en sont pas à leur coup d’essai. C’est quelque chose qu’on a déjà vu contre le Bayern par exemple où ils avaient pris une marée. Au retour aussi contre Barcelone où ça pouvait mal tourner… Cette saison c’est devenu presque un sport national, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, ça tourne dans le sens du PSG parce qu’ils ont cette faculté à faire tourner les choses. Il leur faut peu pour avoir beaucoup alors que les autres ont plus de mal. »