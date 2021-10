Rothen : « Par moment, le PSG est à la dérive »

Au terme d’un match loin d’être maîtrisé, le PSG a décroché les trois points de la victoire ce mardi soir face à Leipzig sur la pelouse du Parc des Princes (3-2). Malgré une prestation en dents de scie, les hommes de Mauricio Pochettino ont finalement assuré l’essentiel avec 7 points sur 9 possibles dans son groupe. Et pour Jérôme Rothen, qui s’exprime sur les ondes de RMC, ce bilan comptable est quasi miraculeux au vu du jeu proposé par les Rouge et Bleu.

« Déjà, si tu fais match nul contre Leipzig, c’est déjà un exploit. Quand tu regardes les trois matches du PSG contre Bruges, Manchester City et Leipzig et que Paris à 7 points, si tu n’es pas au max de la réussite, je ne sais pas ce qu’est la réussite alors. Le pire, ça aurait été de faire un Hold Up à Bruges, où le PSG était mauvais et aujourd’hui le PSG aurait 9 points sur 9. Quand tu gagnes, c’est très bien, a exposé Jérôme Rothen dans L’After Foot. Que ce soit pour la confiance ou la cohésion d’équipe. Le problème c’est que quand tu n’as plus cette réussite, tu ne peux pas te reposer sur ton niveau de jeu. Et ça, quand tu t’appelles le PSG, ce n’est pas possible. Par moment, ils sont à la dérive. Mais ça, ce n’est pas définitif. Il faut juste que les joueurs en prennent conscience et que Mauricio Pochettino se remette en question. »