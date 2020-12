Lionel Messi arrive en fin de contrat en juin 2021. Après son été très particulier – il souhaitait quitter le FC Barcelone et a été associé à plusieurs clubs dont le PSG et Manchester City – La Pulga ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait comme il l’a expliqué dans une longue interview accordée à la Sexta hier soir. Mais avec la future arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG, les rumeurs d’une arrivée de Messi au PSG pour rejoindre son compatriote vont bon train. Interrogé en conférence de presse à ce sujet, Ronald Koeman – le coach barcelonais – a fait savoir que pour lui, le choix de l’avenir de son numéro 10 ne se fera pas en fonction de la nationalité de son futur entraîneur ou bien d’un pays. “Je ne peux pas commenter car son nom (Pochettino, ndlr) apparaît dans la presse mais je ne sais pas si c’est vrai. On va s’affronter dans deux mois, je ne vais pas m’en inquiéter maintenant, lance Koeman devant la presse dans des propos relayés par RMC Sport. Messi, je ne pense pas qu’il décidera de son avenir en fonction d’un entraîneur ou d’un pays. Ce sont des décisions qui doivent être prises en famille et je ne pense pas qu’un entraîneur puisse influencer leur destin.”