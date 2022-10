Arbitre expérimenté mais inédit pour le PSG face à Benfica

Alors que le PSG affrontera Benfica ce mardi en Ligue des champions, le club de la capitale découvrira pour l’occasion l’expérimenté Michael Oliver.

L’enchainement fou des matchs se poursuit pour le PSG. Après un match nul très décevant et frustrant contre Reims ce samedi soir (0-0), le club de la capitale doit maintenant se focaliser sur son quatrième match de Ligue des champions à venir ce mardi contre Benfica. Une semaine après un match aller là-encore frustrant à Lisbonne (1-1), Paris va devoir afficher un tout autre visage contre le club portugais afin de prendre la tête de son groupe. « Ça ne sert à rien d’être bon dans le jeu et dans l’équipe si on ne gagne pas. Nous voulions la victoire. Nous avons un match à Paris et nous ferons tout pour montrer que nous aurions dû sortir vainqueurs aujourd’hui », lâchait en ce sens Vitinha mercredi soir.

Outre l’occasion de prendre sa revanche contre Benfica, cette affiche au Parc des Princes sera l’occasion pour le PSG de découvrir un nouvel arbitre sur la scène européenne, à savoir Michael Oliver. Arbitre anglais expérimenté qui a déjà officié dans une vingtaine de matchs en Ligue des champions, celui-ci n’avait encore jamais croisé la route du club de la capitale. Pour l’épauler, Stuart Burt et Simon Bennett seront ses assistants du soir. Andrew Madley sera quant à lui le quatrième arbitre de la rencontre, tandis que Stuart Attwell et Tomasz Kwiatkowski officieront à la vidéo.

Tournant à près de quatre cartons jaune distribués par match en Ligue des champions en moyenne, Michael Oliver ne devrait donc pas être avare en avertissements. Les joueurs du PSG devront donc maitriser leurs nerfs au cours de la rencontre contrairement à ce qu’ils ont montré contre Reims. Christophe Galtier a d’ailleurs prévu de faire passer le message, comme il l’expliquait en conférence de presse ce samedi soir. « Nous ne devons pas sur réagir. C’est une évidence. J’en ai déjà parlé assez souvent, mais je vais en reparler, oui. Nous ne pouvons pas nous mettre en difficulté comme ça au coeur d’un enchaînement de matchs de la sorte. Nous pouvons perdre des joueurs sur blessure, mais pas de cette manière stupide alors que nous avons des joueurs de très haut niveau, habitués à jouer des matches à très haute intensité et dans toutes les conditions. J’en parlerai bien sûr à mes joueurs, encore plus avec notre calendrier chargé », a lâché l’entraineur du PSG.