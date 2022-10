Agacé par son positionnement ainsi que son rôle au PSG, Kylian Mbappé ne voudrait néanmoins pas faire trop de vagues selon son entourage.

Une soirée zéro pointé. Voici comme nous avons analysé sur Canal Supporters la prestation de Kylian Mbappé ce samedi soir contre le Stade de Reims à l’occasion de la 10e journée de la Ligue 1 (0-0). Frustré tout au long de la rencontre, l’attaquant du PSG n’est pas redescendu pression au terme de la partie et s’est chargé d’animer l’après-match et les réseaux sociaux jusque tard dans la nuit. En postant sa traditionnelle photo du match en story Instagram, le Français a accompagné sa publication d’un hashtag #PivotGang.

Kylian Mbappé accepte les décision de son coach

Une référence au fait qu’il avait lui-même laissé entendre un certain mécontentement quant à son poste au PSG et au rôle qui lui est confié. Friand de partir du côté gauche pour repiquer dans l’axe et jouer sur sa vitesse, Kylian Mbappé évolue dans une position bien plus axiale à Paris cette saison et se retrouve bien moins au coeur du jeu parisien. Comparant son rôle avec celui qu’il a en Equipe de France, l’attaquant de 23 ans expliquait alors récemment qu’on lui demandait en somme de « faire le pivot au PSG ».

Cependant, quand bien même il ait dit être satisfait de toutes les dispositions possibles, Kylian Mbappé apparait frustré par sa situation. Une observation confirmée par les informations apportées par RMC Sport ce dimanche. Selon le média français, le numéro 7 du PSG est bel et bien agacé du poste qu’il occupe à Paris, et ce alors que le club de la capitale dispose pourtant d’un vrai numéro 9 en la personne d’Hugo Ekitike. L’entourage du joueur a toutefois tenu à calmer les choses auprès de RMC Sport en affirmant que Kylian Mbappé joue et accepte les décisions de son entraineur, quand bien même elles semblent clairement ne pas lui convenir. Reste maintenant à savoir comment le PSG, Luis Campos et Christophe Galtier vont pouvoir s’y prendre pour calmer ce malaise de plus en plus perceptible chez Kylian Mbappé.