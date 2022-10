Ce samedi, le PSG n’a pas pleinement profité du faux pas de l’Olympique de Marseille pour creuser l’écart en tête du classement. Outre son match nul face au Stade de Reims (0-0), le club de la capitale a affiché une grande nervosité sur la pelouse.

Le PSG n’a pas réalisé sa meilleure semaine de la saison. Après un match nul sur la pelouse du Benfica Lisbonne (1-1) en Ligue des champions, le club parisien a de nouveau partagé les points, cette fois-ci avec le Stade de Reims (0-0) à l’occasion de la 10e journée de Ligue 1. En plus de l’expulsion de Sergio Ramos en fin de première période, les joueurs de Christophe Galtier n’ont pas réalisé une grande performance collective avec beaucoup de frustration de la part des joueurs à l’image de Kylian Mbappé. Pas la meilleure manière de préparer une semaine intense avec les réceptions du Benfica Lisbonne en Ligue des champions et de l’Olympique de Marseille pour le choc de la 11e journée de championnat.

« C’est facile de faire disjoncter le PSG »

Et pour Bixente Lizarazu, le PSG perd souvent ses nerfs lorsqu’il est en difficulté sur le terrain, comme il l’a affirmé sur le plateau de Téléfoot. « Déjà, ce n’est pas nouveau. Ce n’est pas une surprise. Je pense que le PSG n’est pas une équipe qui sait bien gérer son émotion et la frustration. Ils ne savent pas gérer un match qui tourne mal, un match où il y a de l’agressivité en face. C’est facile de les faire disjoncter. Il faut qu’ils travaillent là-dessus parce que ce n’est pas la première fois que ça arrive. Quand ils sont un peu contestés, souvent ils se comportent comme ça. Ils doivent très clairement travailler là-dessus. »

Concernant le match, le champion du monde 1998 a pointé du doigt le manque d’automatismes dans la défense à trois du PSG. « Oui, parce qu’il y a un vrai problème. Il y a un problème individuel. Marquinhos n’a plus son rendement individuel habituel. Je crois qu’il y a aussi un problème de système parce que Marquinhos en libéro de la défense, il passe son temps à aller à gauche à droite pour couvrir. Il est tout le temps en retard. Sergio Ramos, on voit bien qu’il n’est pas serein dans ses interventions, il n’est pas sûr de ses interventions, il n’y va pas à fond. Il n’a pas retrouvé son meilleur niveau. Je trouve que le PSG devrait repasser à une défense à quatre plus simple, avec un milieu de terrain qui monterait un peu pour apporter un peu plus de présence au milieu et retrouver des automatismes. Parce que je ne vois pas les automatismes dans le système à trois et je ne vois pas non plus les pistons qui servent à ce point pour rester dans ce système. »