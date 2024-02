Le Paris Saint-Germain (PSG) a récemment accueilli un nouvel actionnaire majeur en la personne du fonds d’investissement Arctos. Ce partenariat, marqué par un investissement colossal de 500 millions d’euros, promet de redéfinir les perspectives financières du club de football le plus prestigieux de France.

« On y travaille avec eux »

Lors d’un colloque organisé par le Financial Time, Alastair Seaman, directeur général d’Arctos, a clarifié les intentions et les objectifs de ce fonds d’investissement à l’égard du PSG. Il a souligné l’attrait du projet parisien en termes de rentabilité, déclarant que : « Le PSG, un projet intéressant financièrement ». Cette affirmation trouve sa justification dans la vision stratégique du club, notamment avec l’investissement massif de 150 millions d’euros dans un nouveau centre d’entraînement de pointe.

M. Seaman a également mis en lumière le potentiel lucratif du PSG en soulignant la densité de population de la région parisienne, qui constitue une source inépuisable de talents footballistiques. De plus, le désir de l’équipe de s’appuyer sur des joueurs plus jeunes et de promouvoir davantage de joueurs français renforce l’attrait financier du projet.

Par ailleurs, le directeur général d’Arctos a évoqué la possibilité de développer un nouveau stade moderne en banlieue de Paris. « C’est en cours, on y travaille avec eux. Il y a trop de demandes insatisfaites aujourd’hui et ce projet peut régler le problème », a-t-il déclaré. Il a souligné l’importance de cette initiative pour répondre à la demande croissante des supporters et des partenaires du club. Selon lui, un tel projet permettrait de consolider la position du PSG en tant que principal club de football de la capitale française, dont la marque dépasse largement les frontières nationales.