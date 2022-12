Ce dimanche à 16h, l’équipe de France et l’Argentine s’affronteront dans la finale de la Coupe du monde 2022. Et à la veille du match, Didier Deschamps a reçu des bonnes nouvelles ce samedi midi

J-1 avant la finale tant attendue entre la France et l’Argentine. Les deux sélections auront à coeur de remporter leur troisième Mondial, après 1998 et 2018 pour les Bleus et 1978 et 1986 pour l’Albiceleste. Si les vainqueurs de la Copa America peuvent compter sur un groupe au complet pour cette rencontre, quelques doutes subsistaient chez les tenants du titre. En effet, depuis quelques jours, certains membres de l’effectif ont été touchés par un syndrome viral, à l’image d’Adrien Rabiot et Dayot Upamecano qui n’avaient pas disputé la demi-finale face au Maroc (2-0) en début de semaine. Si les deux joueurs ont retrouvé le chemin de l’entraînement collectif depuis, deux défenseurs ont été à l’écart du groupe en raison de quelques symptômes ces dernières heures : Raphaël Varane et Ibrahima Konaté.

Varane et Konaté réintégrés dans le groupe

Mais comme le rapporte L’Equipe ce samedi, les deux défenseurs « vont mieux et ont réintégré le groupe. » Une bonne nouvelle notamment pour le joueur de Manchester United, qui est un titulaire indiscutable dans l’axe de la défense.

[MAJ 14h45] Et les deux joueurs ont officiellement effectué leur retour à l’entraînement collectif, tout comme Aurélien Tchouameni et Théo Hernandez, qui avaient quelques pépins physiques après le match face aux Lions de l’Atlas. Malade et ménagé depuis quelques jours, Kingsley Coman était également présent à l’entraînement du jour, comme le rapporte le journaliste Saber Desfarges. À la veille de la finale face à l’Argentine, Didier Deschamps devrait donc pouvoir compter sur l’ensemble de ses forces vives.