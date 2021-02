Demain soir (21 heures, Canal Plus, Téléfoot), Marseille reçoit le PSG dans le cadre du troisième classico de la saison (24e journée de Ligue 1). Et comme pour le PSG – qui sera privé de Keylor Navas et Ander Herrera notamment – Marseille devra lui aussi se passer de quelques joueurs. Selon les informations de RMC Sport, Arkadiusz Milik sera forfait pour la réception des Rouge & Bleu. Le Polonais n’était pas présent à l’entraînement collectif ce samedi après-midi. L’ancien napolitain souffre de la cuisse. Blessé depuis le 16 décembre, Jordan Amavi devrait également être forfait. Valentin Rongier – qui souffre du tendon d’Achille – va se tester demain matin. Mais il se dirige lui aussi vers un forfait conclut RMC Sport.