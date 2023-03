Le PSG possède l’un des meilleurs voire le meilleur centre de formation de France. Beaucoup de titis parisiens réussissent que ce soit dans leur club formateur ou bien un peu partout en Europe. Arthur Zagré fait partie de ses joueurs qui ont réussi à sortir du centre de formation et de jouer en professionnel.

Arthur Zagré a rejoint le PSG 2013. Il a fait toutes ses classes au centre de formation des Rouge & Bleu avant de signer son premier contrat professionnel avec son club formateur le 20 septembre 2018. Mais le latéral gauche n’a pas eu la chance de jouer beaucoup, disputant une seule rencontre avec le club de la capitale. Pour PSG TV, il est revenu sur la signature de son premier contrat professionnel avec son club formateur.

« Paris, c’est chez moi ! »

« Quand on rejoint le Centre de Préformation du Paris Saint-Germain, on a pour but de signer pro au club. C’était effectivement un objectif atteint, mais surtout un rêve de gosse qui se réalisait. Ce fut une immense fierté pour toute ma famille, notamment ma mère qui m’avait accompagné pour vivre ce grand moment. Paris, c’est chez moi ! C’était une sorte d’accomplissement pour les efforts et les sacrifices consentis. Un premier contrat professionnel ne peut laisser indifférent. Qui plus est à Paris, ce très grand club ! Mais je savais aussi qu’il ne s’agissait que d’une simple étape.«

« Je n’oublierai jamais mon premier match officiel disputé au Parc »

Arthur Zagré qui est aussi revenu sur sa seule apparition officielle sous le maillot du PSG, une rencontre au Parc des Princes contre Toulouse le 25 aout 2019.

« Je n’oublierai jamais mon premier match officiel disputé au Parc contre Toulouse (4-0, le 25/08/2019). Auparavant, j’avais déjà été ramasseur de balle dans cette enceinte… Jouer au Parc avec le maillot de Paris, c’est le summum ! À mes côtés sur le banc, Presnel Kimpembe était persuadé que j’allais entrer en jeu. Quand le coach m’a demandé de m’échauffer, je n’ai jamais ressenti une aussi grande pression… Mon cœur battait à une vitesse ! Kylian Mbappé s’est blessé et j’ai ainsi disputé les vingt-cinq dernières minutes de jeu. Sur mon premier ballon, j’ai joué simplement afin de prendre confiance. Je m’en suis plutôt bien sorti dans l’ensemble. C’était fantastique d’évoluer avec tous ces grands joueurs. Je n’ai quasiment pas dormi de la nuit après ce match. J’avais encore les chants des supporters dans la tête, car je n’avais pas l’habitude de jouer devant plus de 40 000 personnes ! Tout simplement extraordinaire à vivre pour un titi du PSG.«