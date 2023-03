Considéré comme un élément prometteur de la formation parisienne, Edouard Michut a été prêté à Sunderland cette saison. Et le club anglais a une possibilité de conserver définitivement le joueur à un faible coût.

L’été dernier, le PSG a prêté une multitude de joueurs afin d’alléger son effectif et permettre à Christophe Galtier de travailler avec un groupe réduit. Si certains joueurs devraient revenir de leur prêt à l’image de Layvin Kurzawa, Julian Draxler ou encore Georginio Wijnaldum, d’autres pourraient profiter de l’option d’achat incluse dans le deal pour quitter définitivement le club parisien. C’est le cas d’Edouard Michut. En manque de temps de jeu la saison passée sous les ordres de Mauricio Pochettino, le jeune milieu de terrain avait des envies de départ, lui dont le contrat court jusqu’en juin 2025 avec son club formateur. Finalement, le joueur de 20 ans a été prêté avec option d’achat à Sunderland jusqu’au 30 juin 2023. Après des débuts compliqués avec le club de Championship, le Titi commence peu à peu à retrouver du temps de jeu.

Understand Edouard Michut deal has €2.5m buy option included, up to €5m if Sunderland will go up to Premier League — it was agreed with PSG last summer 🇫🇷 #SAFC



Been told Fulham are now among clubs following the situation of Michut ahead of summer transfer window. ⚪️⚫️ pic.twitter.com/3COKkAdICP