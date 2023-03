Revue de Presse PSG : Bitshiabu, Verratti…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 15 mars 2023. Une chance à saisir pour El Chadaille Bitshiabu dans les semaines à venir, discussion entre le Titi et Marco Verratti après le match face au Bayern Munich, deux hommes placés en garde à vue dans le cambriolage de Presnel Kimpembe.

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque la chance à saisir pour El Chadaille Bitshiabu dans les semaines à venir. À l’image de son coéquipier, Warren Zaïre-Emery, le défenseur de 17 ans a été lancé dans le grand bain cette saison. Tout comme l’ensemble du groupe, il a vécu une grande déception après l’élimination face au Bayern Munich dès les huitièmes de finale de Ligue des champions. De plus, le Titi a été au centre des débats après cette défaite à l’Allianz Arena. Son coach, Christophe Galtier, n’a pas hésité à relever son erreur de jeunesse sur l’ouverture du score bavaroise, survenue après une perte de balle de Marco Verratti. « Une communication qui a fait débat, en a surpris plus d’un puisque celle-ci laissait sous-entendre que, faute d’être la meilleure option, la passe de Bitshiabu était plus condamnable que le mauvais contrôle orienté intérieur de Verratti et sa perte de balle dans la surface sous la pression de Goretzka », souligne LP.

Après une discussion avec Christophe Galtier vendredi dernier, « qui l’a reçu en entretien afin de débriefer la soirée du mercredi soir et l’assurer de sa confiance », El Chadaille Bitshiabu s’est également entretenu avec Marco Verratti. « Un échange bienveillant au cours duquel l’Italien aurait endossé la responsabilité du but encaissé par Paris et l’aurait, en quelque sorte, délesté du poids de la culpabilité », rapporte LP. Dans le vestiaire, le jeune parisien n’a pas eu de changement d’humeur après son premier gros test en Ligue des champions. « C’est un soleil, discret, mais toujours de bonne humeur », indique un habitué du Camp des Loges. Élève en terminale STMG, le natif de Villeneuve-Saint-Georges a une tête bien faite et n’entend pas abandonner ses études, lui qui passera le bac en septembre prochain. De plus, le joueur formé au club aura une chance à saisir en cette fin de saison 2022-2023. Avec les absences de Marquinhos, Nordi Mukiele et Presnel Kimpembe, « Christophe Galtier pourrait faire appel à lui dimanche pour la réception de Rennes. Un rendez-vous qui pourrait lui permettre de poursuivre sa formation accélérée et de multiplier son temps de jeu par 50 par rapport à la saison dernière », conclut LP.

Le quotidien francilien nous informe aussi que deux hommes ont été placés en garde à vue ce mardi à Noisy-Le-Roi. Soupçonnés d’avoir cambriolé le pavillon de Presnel Kimpembe le 25 novembre dernier, les suspects ont été interpellés tôt le mardi matin. Le préjudice est estimé à environ 5.000€ et leur garde à vue devrait être prolongée ce mercredi, « avant un possible défèrement en comparution immédiate devant le tribunal judiciaire de Versailles. S’ils reconnaissent les faits, ils pourraient également faire l’objet d’une convocation avec reconnaissance préalable de culpabilité, et éviter l’audience publique », rapporte LP.

