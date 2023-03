Pour Johan Micoud, le PSG manque de leader sur le terrain

Le PSG a une nouvelle fois été éliminé en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Beaucoup ont pointé le manque de leader dans l’effectif des Rouge & Bleu. Une vision partagée par Johan Micoud.

Contre le Bayern Munich, le PSG n’a pas réussi à réagir dans les moments difficiles des deux rencontres. Il s’est logiquement fait éliminer en huitièmes de finale de la Ligue des Champions par les Allemands (0-1 / 2-0). Depuis plusieurs saisons, un constat est fait, le club de la capitale manque de leader sur le terrain pour remobiliser l’équipe quand ça va mal. Un constat fait par Mathieu Bodmer, qui a cité en exemple Zlatan Ibrahimovic ou bien encore Blaise Matuidi lors de son passage chez les Rouge & Bleu (2010-2013). Johan Micoud est d’accord avec l’ancien milieu de terrain.

« De l’extérieur, ça ne transpire pas de leader »

« Mbappé, c’est un leader technique sur le terrain. Mais après, on parle de leader. Bodmer l’explique bien quand il parle d’Ibrahimovic. Est-ce qu’il y a un Ibrahimovic dans ce PSG-là ? Moi je ne pense pas. Tu me parles de Ramos, est-ce que tu vois l’attitude de Ramos au Real Madrid et l’attitude de Ramos au PSG sur le terrain ? Moi, je ne vois pas le même joueur, la même attitude, le même comportement, lance l’ancien meneur de jeu sur le plateau de l’Equipe du Soir. C’est ça qui manque dans cette équipe-là. Quand tu les vois de l’extérieur, ça ne transpire pas de leader.«