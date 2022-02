Le PSG va affronter le Real Madrid dans moins d’une semaine et les rumeurs fusent depuis quelques jours. Entre mercato, départs, arrivées ou encore prolongation de contrat… L’actualité parisienne est assez dense. Côté parisien comme madrilène, on attend qu’une chose : En découdre sur le terrain lors de ces huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Interrogé par la Cadena Ser via son émission « El Larguero », l’attaquant espagnol Marco Asensio a évoqué le cas de Kylian Mbappé et souhaiterait que ce dernier le rejoigne dans la capitale espagnole.

« Le match du PSG ? Dans un tel match, il n’y a pas de favori. Nous sommes face à une grande équipe, avec de grandes stars, mais nous sommes Madrid, nous avons confiance en nous et cette année, nous réalisons des choses importantes. Nous irons à Paris pour gagner !

Mbappé ? Je veux jouer avec les meilleurs. Mbappé est un joueur qui a montré beaucoup de choses et dont on parle pour venir ici. S’il vient, je serais ravi de partager le vestiaire avec lui et nous nous comprendrions parfaitement sur le terrain. La concurrence ? Les meilleurs viennent toujours au Real Madrid et je suis prêt à affronter ça avec n’importe qui ! »