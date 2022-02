Karim Benzema incertain pour le match contre le PSG ?

Dans six jours, le PSG reçoit le Real Madrid – au Parc des Princes – dans le cadre du huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Les deux équipes n’ont pas leurs effectifs au complet et des joueurs importants ne sont pas sûrs de jouer ce choc. Blessé aux ischios-jambiers contre Elche le 23 janvier, Karim Benzema n’a pas rejoué depuis. Alors que le Français aurait pu revenir ce week-end contre Villarreal, cela pourrait ne pas intervenir.

Selon les informations de Marca, la blessure subie par l’attaquant (34 ans) serait plus grave que prévu. Il aurait une petite déchirure au biceps fémoral. Même si « les médecins, les kinés et Benzema lui-même » travaillent pour qu’il puisse revenir au plus vite sur les terrains, « les délais sont serrés » assure le quotidien sportif madrilène. L’ancien lyonnais semble se diriger vers un forfait pour le match de Liga ce week-end (samedi, 16h15) et serait incertain pour la rencontre contre le PSG. Une information confirmée par la journaliste de TNT Sports à Madrid, Tati Mantovani. En ce qui concerne Ferland Mendy, il a pu prendre part à une partie de l’entraînement collectif et sa présence contre Paris est plus probable que celle de Benzema.

De son côté, le journaliste de Marca Mario Cortegana, explique – via son compte twitter – que « l’affaire Mendy a l’air mauvaise et l’affaire Benzema pire » pour les matches contre Villarreal et le PSG. L’attaquant a couru sur les terrains et a travaillé en salle. Le Real n’exclut pas qu’il puisse être-là ce week-end même si cela pourrait être un risque pour sa présence face au PSG. Ferland Mendy est toujours incertain pour les deux matches. Mariano Diaz s’est aussi entraîné avec le groupe une partie de la séance avant de finir en solo. Il est douteux pour les deux rencontres. Lucas Vasquez s’est entraîné avec le groupe pour une partie de la séance, et devrait être apte pour Villarreal.

🚨 | Confirmation, Karim Benzema 🇫🇷 est bel et bien incertain pour le match contre le #PSG 📲 @tatimantovani pic.twitter.com/auvWpEtF7G — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 9, 2022