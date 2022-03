Le PSG a offert une prestation insipide voire honteuse ce dimanche après-midi lors de sa défaite contre Monaco (3-0). Les Parisiens restent sur trois défaites lors de ses trois derniers déplacements en Ligue 1. Mauricio Pochettino a fustigé le début de match de son équipe.

« La façon dont on a commencé le match n’est pas acceptable. A ce niveau de la compétition, nous ne pouvons pas commencer le match comme nous l’avons fait, peste l’entraîneur du PSG au micro de Prime Video. En première mi-temps, il n’y a que 1-0 mais cela aurait pu être beaucoup plus lourd. Cette première mi-temps a eu un impact sur la suite de la rencontre. Je le répète, ce n’est pas acceptable de commencer un match comme ça. On doit oublier la déception de la Ligue des Champions et essayer d’aller de l’avant. La trêve internationale devrait faire du bien à certains pour changer un petit peu la mentalité et honorer ce maillot en plus de ce club. Trois défaites de suite en déplacement en Ligue 1 ? C’est de la faute des joueurs et du staff. C’est à nous de relever la tête pour se relancer dans ce championnat.«

En conférence de presse, l’entraîneur du PSG s’est montré très en colère.

« Il y a de la honte, parce qu’on est des compétiteurs. Il faut maintenant aller de l’avant et effacer, enfin, la frustration de la Ligue des champions en pensant à donner le meilleur de soi-même pour le club, pour l’institution. On n’avait pas l’esprit de lutte, pas le bon esprit pour se battre contre une équipe qui était touchée après avoir subi une élimination en Ligue Europa. Notre première mi-temps est inacceptable !On peut perdre des matches et avoir des mauvaises performances, mais on ne peut pas répéter ce genre de match parce que c’est grave ! Aujourd’hui c’est une question collective, il ne faut pas se focaliser sur des individus.[…]C’est la responsabilité de tous. Chacun doit penser au collectif. On s’est peut-être éloignés de cela après l’élimination face au Real Madrid. Les comportements doivent être plus collectifs.«