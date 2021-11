Angel Di Maria est devenu la saison passée le meilleur passeur de l’histoire du PSG et a définitivement marqué ce club de son empreinte. Moins titulaire cette saison avec l’arrivée de Leo Messi, le numéro 11 argentin fait tout son possible pour s’imposer dans le onze de départ. Interrogé par RMC Sport, le milieu de terrain est revenu sur le début de la saison, son nouveau rôle, son amour pour le Paris Saint-Germain, ou encore l’arrivée de son ami Leo Messi.

Le début de saison :

On a bien commencé la saison en L1. On est premier, on est en huitièmes de finale de LDC. On est bien en ce moment, les gens parlent, la presse aussi mais on est concentrés. La défaite contre Manchester City ? On a des choses à améliorer, on a un entraineur qui essaye de mettre en place des choses. À City il y a des joueurs de très haut niveau. Quand il y a autant de grands joueurs, si les choses ne tournent pas en notre faveur, en face ils font beaucoup de différence. C’est normal. Je crois qu’on a fourni un gros travail sur un terrain difficile. Les choses ne se sont pas passées comme on le voulait, on a cherché la victoire malgré des circonstances contre nous avec la blessure de Marco (Verratti), celle de Wijnaldum… Pendant le match Ander (Herrera) et Gana (Gueye) sont sortis blessés aussi. Ça a beaucoup joué même si ce sont des choses qui arrivent et on doit s’y adapter.

Son positionnement et sa place avec la « MNM » ?

J’ai déjà prouvé à Madrid que je pouvais jouer au milieu. C’est à l’entraineur de choisir. J’adore jouer avec la balle dans les pieds et quand je jouais au milieu, j’étais très heureux. Je veux toujours être dans le onze. L’arrivée de Messi et ma place ? Ce n’est pas facile de répondre. Quand on a ces trois là devant, c’est normal qu’ils soient titulaires. Ils sont ce qu’ils sont, ils ont tout gagné… En tout cas je parle de deux d’entres eux, puisque c’est différent pour Messi qui est juste le meilleur ! Je fais de mon mieux pour être sur le terrain. Il y a aussi une autre solution avec moi sur un côté et Messi dans l’axe, on l’a déjà fait ! J’essaye de proposer de nouvelles choses pour le coach !

La défense à 3 ? Ce n’est pas une question pour moi mais pour le coach. Après une défaite, tout le monde pense qu’il peut être entraineur, mais ce n’est pas comme ça ! Depuis des années on a joué en 433 avec Ibrahimovic et Pastore par exemple. On peut jouer en 433. C’est une question d’équilibre, avec nos milieux qui aiment avoir le ballon et de l’autre côté nos 3 joueurs de devant qui aiment avoir de la vitesse… Donc il faut trouver cet équilibre… Mais on s’en rapproche petit à petit !

Ses sept saisons au PSG :

J’ai eu plusieurs moments importants en sept ans. La première année avec Tuchel fût une des meilleures à Paris et a été très marquante ! J’ai eu des beaux moments en sept ans… Mais aussi des bas comme tout joueur. Il n’y a que Messi qui n’a que des hauts.

Si je m’attendais à jouer 7 ans au PSG ? Le PSG est un très grand club. Quand j’ai signé, je savais que je voulais rester longtemps. Chaque année on a progressé et chaque année notre ambition est de gagner la Ligue Des Champions. Ce n’est facile de rester sept ans dans un club, mais je suis heureux au PSG, ma famille l’est aussi. Si je me sens parisien ? Oui… Il ne manque plus que la langue ! J’ai une affection particulière pour le club et la ville ! Je suis heureux ici. Les gens sont gentils avec moi dans le club et en dehors.

Sa situation contractuelle :

Je suis en fin de contrat l’été prochain : J’ai une année supplémentaire en option si les 2 parties sont d’accord. De mon côté ça se joue sur mon âge. Je suis parti en mauvais terme du Real et de Manchester… Si je dois retourner dans le football argentin, je veux repartir par la grande porte ! Si je partirais à la fin de la saison si on gagne la C1 ? Ma priorité est surtout de rester une année de plus !

Messi, Mbappé…

Messi ? Il est bien. Sa famille est bien, il a trouvé une maison. C’est normal qu’il mette du temps pour s’acclimater. Il avait toute sa vie dans un même endroit, c’est différent pour un joueur qui bouge tout le temps… Mais il est très content !

Son avis sur le style de jeu ? L’adaptation n’est pas facile car il arrive dans une équipe qui avait ses habitudes et qui jouait en contre. Lui aime avoir le ballon. On a du temps, mais dans le foot tout va vite, ça critique rapidement… Mais il se sent bien, ça va aller. On travaille pour !

Le Ballon d’Or ? J’aimerais que ce soit Messi ! Gagner la Copa America avec son pays est important ! Rien que pour ça il le mérite.

L’avenir de Mbappé ? C’est très personnel ce genre de question. Il sait quel virage prendre pour la suite de sa carrière, mais ce sont des décisions qui sont personnelles. Avoir la chance de jouer avec un joueur aussi rapide que Kylian est une chance. La connexion que j’ai avec lui est extraordinaire et jouer avec de tels joueur est une chance. Le niveau de la Ligue 1 ? Le championnat est devenu très compétitif !