Di Maria : « Je pense que l’on a fait un grand match »

À un horaire inhabituel, le PSG se déplaçait sur la pelouse de Saint-Etienne dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1. Dans un match totalement dominé, le PSG a encore manqué de réalisme, tombant sur un grand Etienne Green. Mais grâce à Lionel Messi (triplé de passe), Marquinhos (doublé) et Angel Di Maria, les Rouge & Bleu se sont imposés (1-3) et prenne quatorze points d’avance sur Nice.

« À onze contre onze, on s’est procuré beaucoup d’occasions mais le ballon ne voulait pas rentrer. Je pense que l’on a fait un grand match, salue El Fideo au micro de Prime Video. On a finalement réussi à marquer avec Marquinhos et moi. On a eu le ballon et c’est le plus important On a montré beaucoup de maitrise et de patience pour gagner. On est content de ce résultat après Man-City. Réaliser un match de qualité c’est important. »