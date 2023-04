Le PSG s’est imposé ce samedi soir (0-2) sur la pelouse de l’OGC Nice. Une victoire à laquelle n’a pas participé Hugo Ekitike. Au lendemain de ce succès capitale, l’attaquant a choisi les réseaux sociaux pour partager sa frustration … .

Comme si les journées calmes se refusaient au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale, par le biais de ses joueurs il faut le dire, a une réelle faculté à attirer des polémiques plus ou moins sérieuses ou importantes. Celle du jour est bien ridicule. Au lendemain de l’important succès sur la pelouse de l’Allianz Riviera, un joueur qui peine à faire parler de lui sur les terrains, a choisi de le faire sur les réseaux sociaux. Hugo Ekitike, sur son compte Instagram, a décidé ce dimanche après-midi d’inscrire en bio « sub 44 » soit « remplaçant 44 ». Une façon pour le jeune attaquant de 20 ans de faire part de sa frustration. Adepte des réseaux sociaux, l’ancien du Stade de Reims use des moyens de communication de notre génération afin de pointer du doigt le traitement que lui réserve Christophe Galtier.

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, Hugo Ekitike a disputé 27 matchs toutes compétitions confondues (1 095 minutes au total) pour 4 buts et 3 passes décisives. Une chose est sûre, la façon de communiquer du numéro 44 du PSG laisse à désirer et n’arrangera certainement pas son cas.

[MAJ]

Quelques minutes après la « polémique » le joueur, toujours sur son compte Instagram, a clarifié la situation. Hugo Ekitike faisait référence à un artiste proche de lui auteur d’un projet musical nommé « subtitle 4.4« .